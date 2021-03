Les développeurs de Dying Light 2 admettent que l’annonce est venue trop tôt

Depuis l’annonce en 2018, nous attendons avec impatience les nouvelles Lumière mourante 2. Après que le prédécesseur eut un tel succès, la suite semblait assez prometteuse. Cependant, le développement et la publication ont été retardés depuis lors, et les nouvelles informations ne sont pas non plus disponibles depuis longtemps.

Comme les développeurs de Techland l’ont maintenant admis, l’annonce du nouveau et ambitieux jeu Zombies était apparemment tout simplement trop tôt. Cependant, cela ne doit pas réduire la qualité du jeu.

Dying Light 2 n’est pas dans l’enfer des développeurs

Cette semaine, les développeurs veulent enfin que nous nous joignions Mise à jour des développeurs à « Dying Light 2 ». Après tout, «Dying Light 2» devait initialement apparaître au printemps 2020. Evidemment, on n’a plus à craindre une suspension du jeu. Nous devons nous concentrer uniquement sur état actuel de développement Être amené.

Comme Techland, les joueurs sous l’annonce également calmé, malgré les longs délais, le jeu n’est pas dans un « enfer du développement »:

«Pour autant que je sache, définir un enfer de développement nécessite que le jeu ne progresse pas en développement, mais que DL2 continue d’avancer. Nous avons annoncé le jeu trop tôt, mais il est loin d’être dans un enfer des développeurs. «

De plus, «Dying Light 2» ne sera pas publié dans une version à accès anticipé, mais dès sa sortie partie complète apparaître. Au 17 mars nous devrions en savoir plus sur le jeu d’action-aventure. Sur 45secondes.fr, nous vous tiendrons bien sûr au courant des informations à venir.