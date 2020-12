Les développeurs de Cyberpunk 2077 obtiennent des bonus malgré des notes Metacritic négatives

Qui pense aussi les critiques négatives Cyberpunk 2077 ne devrait rien changer aux paiements de bonus qui sont versés aux développeurs, a pensé mal. Au moins jusqu’à il y a quelques jours. Jusque-là, les bonus étaient liés exactement à cela, y compris le Examen de la plateforme Metacritic.

Après la sortie officielle, cependant, l’ambitieux jeu en monde ouvert a attiré l’attention en raison de nombreux problèmes techniques. Pour cette raison, la direction de CD Projekt RED a maintenant réécrit les règles.

Cyberpunk 2077: paiements de bonus indépendants de Metacritic

Comme le rapporte l’ancien journaliste de Kotaku Jason Schreiber via Bloomberg, les chefs de projet de CD devraient désormais assumer la responsabilité de la sortie cahoteuse de «Cyberpunk 2077» et introduire une manière plus équitable de gérer les paiements de bonus. Ce qui suit aurait été annoncé dans une lettre aux employés du studio de développement:

«Nous avions à l’origine un système de bonus axé sur les notes et la date de sortie du jeu, mais après examen, nous pensons que la mesure n’est tout simplement pas juste dans les circonstances. Nous avons sous-estimé la longueur et la complexité qu’il faudrait pour en faire une réalité, et pourtant vous avez tout fait pour proposer un jeu ambitieux et spécial. «

Quelle note devait être obtenue sur Metacritic? Jason Schreier suppose que les bonus pour les développeurs sont menacés si cela semble très important Score Meta inférieur à 90 tomber. Actuellement, «Cyberpunk 2077» vient de passer à 90 avec la version PC et est donc proche de la limite.

Bien qu’il n’y ait pratiquement pas de critiques officielles de la console à ce jour, celle-ci a Score utilisateur la version PS4 via le problèmes techniques, bugs et pépins par contre il suffit d’ouvrir 2.6 sur 10 points, la version Xbox One de «Cyberpunk 2077» au moins 3,3 Points.

La version console controversée serait incluse dans le Le développement crée des problèmes et ont été conjointement responsables des ajournements. Si le système n’avait pas été changé, les employés auraient été punis d’une certaine manière, malgré leur attachement aux objectifs trop élevés par la direction.

Le système de bonus douteux de CD Projekt

Malgré les changements en faveur des employés, le nouveau système de récompense de CD Projekt RED semble continuer à susciter des critiques car il provoque manifestement un resserrement et une pression au sein de l’équipe de développement.

Comment fonctionne le système de bonus? Les superviseurs en distribuent un tous les mois en fonction de critères inconnus Jeton décoré de l’oiseau de studio rouge à leurs employés. Ce n’est que lorsque les jalons ont été atteints que les développeurs peuvent Jeton pour un bonus de performance échange, qui s’ajoute aux paiements annuels réguliers de participation aux bénéfices. Ces jalons comprennent, par exemple une sortie de jeu opportune ou juste ça notes positives par les critiques.

Le problème avec ce système est qu’il a le Semble encourager le crunch, ce qui oblige les développeurs à travailler beaucoup d’heures supplémentaires pour sortir le jeu à temps. De tels systèmes de récompense pourraient inutilement encourager les employés à démontrer leur travail acharné en travaillant des quarts de nuit et de fin de semaine.

Dans les mois qui ont précédé la publication de « Cyberpunk 2077 », l’entreprise a demandé à ses employés de travailler six au lieu de cinq jours par semaine, donc selon Schreier jusqu’à 100 heures devait être fait. Quels problèmes y avait-il avant la sortie et pendant la quart de travail vous lisez ici:

