Les développeurs d’Assassin’s Creed Valhalla travaillent maintenant sur de meilleures mises à jour à un rythme plus lent

Assassin’s Creed Valhalla a été mis à jour à plusieurs reprises depuis son lancement en novembre 2020. Ubisoft a déclaré à plusieurs reprises qu’il était pleinement engagé à fournir un support post-lancement étendu, mais les correctifs récents laissent beaucoup à désirer – principalement parce qu’ils continuent d’introduire de nouveaux questions. Il est clair depuis un certain temps que l’équipe de développement a eu des problèmes pour tenter de lutter contre un jeu aussi énorme – et c’est probablement pourquoi sa première extension, Wrath of the Druids, a été retardée en mai.

Mais malgré les trébuchements, l’équipe est prête à être assez ouverte sur la situation. Dans un nouveau billet de blog, le développeur explique les tenants et les aboutissants du processus de mise à jour – et cela en fait une lecture intéressante.

Le grand avantage ici est que les développeurs ont modifié leur approche, espérons-le pour le mieux. Le message se lit comme suit: « Nous avons apporté plusieurs modifications aux pipelines et aux outils de production afin de pouvoir fournir des mises à jour plus robustes, que nous aborderons plus tard. Nous passons également d’un cycle de publication de mise à jour du titre de 4 semaines à 5 semaines pour permettre pour des tests et des raffinements plus approfondis. » En bref, des mises à jour plus importantes qui prennent un peu plus de temps à être correctes. Cela nous semble bien.

Le message poursuit en disant que la prochaine mise à jour de Valhalla, le patch 1.2.1, sera lancée la semaine prochaine, le 27 avril.

Tout développeur vous dira que créer un jeu est très, très difficile. Et pour quelque chose comme Assassin’s Creed Valhalla – un titre mondial ouvert qui a tellement de pièces mobiles – nous ne pouvons même pas commencer à imaginer à quel point il est difficile de tout cerner. Espérons que ces changements internes aideront à la fois les développeurs et le jeu.

Pour arrondir les choses, Ubisoft partage ses plans pour l’avenir relativement proche de Valhalla. Encore une fois, la prochaine mise à jour arrive le 27. Ensuite, nous avons Wrath of the Druids le 13 mai. Au-delà de cela, «la fin du printemps» verra l’introduction à la fois de la mise à jour 1.2.2 et de la prochaine baisse de contenu gratuit, sous la forme du «Mastery Challenge» – qui est censé être une activité basée sur le combat.

