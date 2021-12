Les deux séries Netflix et Prime Video qui vous feront oublier La Reina del Flow

La reine du flux Il a fasciné son public avec une histoire choquante partout où elle est analysée. Parce que? Yeimy montoya Elle aidait ses parents et avait un secret : c’était une chanteuse prodigieuse qui dédiait des chansons à son voisin Charly. Malheureusement, ses parents sont assassinés et Yeimy est condamnée à 17 ans de prison. Il a fait confiance à qui il ne devrait pas ! Après avoir purgé sa peine, il est sorti en voulant se venger.

Charly C’est une figure de la musique colombienne qui se caractérise par son égocentrisme et sa méchanceté. Il travaille avec son oncle trafiquant de drogue en même temps qu’il fonde une famille avec l’amour de son enfance. Il ne sait pas grand-chose de la vengeance qui Yeimy se prépare contre vous. Il est l’insouciant « Charly Flow »! Pendant, Yeimy devient Tammy andrade, une femme de 34 ans qui se consacre à la production musicale.

+ Ces séries vous feront oublier La Reina del Flow

2. La vengeance d’Analía

C’est une fabrication de Netflix qui se concentre sur un match revanche de la même manière que La reine du flux. Dans cette affaire, près de 30 ans après le meurtre de sa mère, un homme politique exécute un plan élaboré pour ruiner le candidat présidentiel colombien responsable de cette mort douloureuse. Gagnant de trois prix Inde Catalina, y compris la meilleure actrice principale et le meilleur acteur antagoniste.

1. L’usurpateur

C’est un feuilleton mexicain que vous pouvez apprécier dans Vidéo principale. Paola Miranda, la première dame du Mexique, vit un enfer à côté de l’homme le plus important du pays : le président Carlos Bernal. Elle souhaite divorcer depuis longtemps et élabore un plan après avoir découvert qu’elle est adoptée et qu’elle a une sœur jumelle à qui elle reproche de l’avoir séparée de sa mère biologique. Elle veut tromper sa soeur Pauline Doria, pour assumer le rôle de première dame puis la tuer le jour de Cri de douleur.

Ces alternatives ne manqueront pas de vous divertir grâce à leurs intrigues, rebondissements et personnages inattendus qui surprennent par leurs choix de vie. Vengeance, égoïsme, désir d’aider et amour convergent dans des histoires conçues pour fasciner un public qui aura toujours le temps de profiter d’un nouveau feuilleton. N’y pensez plus et découvrez-les !

