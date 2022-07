Les deux moments les plus gênants de la vie de Margot Robbie

Date d’anniversaire

L’actrice qui sera à l’affiche de Barbie avec Ryan Gosling et qui sera dirigée par Greta Gerwig fête ses 32 ans. Nous les célébrons avec deux belles anecdotes.

© GettyL’actrice se prépare à jouer dans Barbie.

Environ un an après l’arrivée de Barbie sur grand écran, le film réalisé par Greta Gerwig qui sortira le jour même Oppenheimer de Christophe Nolan, margot robbie Il traverse un grand présent dans sa carrière qui n’a cessé de monter depuis qu’il est apparu dans Le loup de Wall Street. Des films comme Moi, Tonya, escouade suicide Oui Harley Quinn Ils l’ont positionnée comme une artiste très appréciée des fans.

Ce samedi, la star de Hollywood Il fête ses 32 ans. C’est pourquoi, à partir de spoilers nous avons choisi l’occasion de vous parler de deux grands et inconfortables moments qu’il a dû vivre alors qu’il était déjà une icône du cinéma, qu’il a racontés dans différentes interviews avec Jimmy Fallon et avec Ellen DeGeneres. Nous vous garantissons, au moins, les rires car les détails des deux histoires frôlent l’absurde.

+Quand Margot Robbie a été accusée d’avoir volé du papier toilette

Au moment où il a tiré Le loup de Wall Street avec Martin Scorsese, margot robbie a vécu une de ses années les plus occupées. A tel point qu’il n’a même pas eu le temps d’aller au marché et plusieurs fois il a oublié d’acheter du papier toilette. discuter avec Jimmy Fallon Elle se souvient qu’un ami qui sortait d’un hôtel où elle séjournait lui avait dit d’aller prendre tout ce qui restait. Cela comprenait un rouleau de papier toilette. Ce qui est frappant, c’est que sa mère l’a découvert à cause des paparazzi qui l’ont photographiée.

« Ma mère m’a appelé et m’a dit : « Qu’est-ce que tu as reçu de Ralph Lauren ? » et j’ai dit : « Quoi ? » »a commencé à expliquer voler. Puis, il a poursuivi en expliquant le malentendu : Il se trouve que dans la rage de tout prendre à l’hôtel, il a attrapé le premier sac qu’il a trouvé, qui s’est avéré être un sac Ralph Lauren. Cela a fait croire à sa mère qu’elle était allée faire des courses alors qu’en fait elle faisait des provisions.

+L’histoire de sa rencontre avec Barack Obama lors de sa lune de miel

Dans l’une de ses étapes à travers le spectacle de Ellen Degeneres se souvient comment ils ont passé la pire lune de miel imaginable, avec son mari Tom Ackerley. Comme il pleuvait là où ils se trouvaient, ils décidèrent de passer du temps au gymnase. Le problème est que Ackerley Il n’avait pas le meilleur choix de garde-robe et il a mis des shorts très vieux et petits. « Je lui ai dit : ‘Chérie, tu ne peux pas porter ce short… tu peux tout voir.' »elle se souvint. Cependant, il a répondu que ce n’était pas si grave parce qu’ils n’allaient rencontrer personne qu’ils connaissaient.

Le problème, c’est que lorsqu’ils sont arrivés au gymnase, ils ont trouvé Ellen Degeneres formation avec sa femme Portia de Rossi. « Nous nous sommes salués et soudain Ellen dit, ‘sais-tu Obama?’. Nous nous sommes retrouvés avec un visage de … ‘quoi?’. Et debout à côté d’eux était l’ancien président Barack Obama”il a pointé voler. Ainsi, il a expliqué que dans la plupart « absurde » de leur vie a fini par s’étirer et se précipiter le long Barack Obamaalors que Ackerley Il a fait de son mieux pour que tout reste à sa place. La regarder raconter l’histoire est encore plus amusant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂