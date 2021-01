Les deux méthodes pour entrer dans le Clubhouse

On parle beaucoup sur le Net ces jours-ci Pavillon, un réseau social de nouvelle génération et de conception, basé exclusivement communications audio vivent entre des utilisateurs réunis dans des salles spéciales. La plateforme attire beaucoup d’attention pour au moins deux raisons. Le premier est que cela revient en fait à Quelque chose de nouveau dans le paysage social actuel, et on ne sait toujours pas quelle direction prendra sa communauté. La seconde est que l’admission, tout en étant gratuite, n’est pas autorisée à tout le monde: pour rejoindre le Clubhouse, vous avez besoin de l’approbation ou de l’invitation de l’un des membres.

Comment rejoindre le système d’invitation Clubhouse

Clubhouse se définit comme une plateforme qui est encore en phase préliminaire: les développeurs travaillent sur l’infrastructure et les fonctionnalités et préfèrent le faire avec une communauté encore restreinte d’utilisateurs. Cette raison, combinée à une stratégie marketing qui n’était certainement pas seulement inventée, a conduit à fermer le système derrière un système d’invitations qui sont attribué en nombre limité aux nouveaux utilisateurs. Lors de l’inscription, chaque nouveau membre du Clubhouse se voit attribuer deux invitations qui peuvent être envoyées à n’importe lequel des contacts du carnet d’adresses. Quiconque reçoit une invitation de l’un des membres du réseau social doit simplement télécharger l’application et utiliser son numéro de téléphone pour s’inscrire. Avec le temps, le nombre d’invitations disponibles pour les utilisateurs augmente, conduisant à une augmentation de l’audience totale du réseau social avec une vitesse croissante.

La méthode alternative

Cependant, les invitations actives des utilisateurs membres ne sont pas le seul moyen d’entrer dans le Clubhouse. Ceux qui ont essayé d’installer l’application et d’accéder au réseau social auront remarqué qu’en l’absence d’invitation, il est toujours possible d’en créer une pré-inscription: enregistrez votre numéro de téléphone et le nom d’utilisateur que vous souhaitez utiliser une fois que vous avez été accepté dans la base de données de la plateforme. Cette opération a également un autre effet: elle envoie une notification à tous les membres du réseau social qui ont le numéro de téléphone utilisé dans leur carnet d’adresses. Depuis l’application, ces personnes peuvent se porter garantes des candidats et ainsi les admettre dans le Clubhouse, le tout sans consommer aucune des invitations restantes.

En substance, pour le moment, pour entrer dans le Clubhouse, il faut encore au moins connaître quelqu’un qui s’y trouve déjà. Tout deviendra plus facile dans les prochains jours – à la fois parce que les utilisateurs se développent à un rythme rapide, et parce que les développeurs décideront bientôt que le développement de la plate-forme a mûri. Ce ne sera qu’alors, avec tout le monde présent, que les choses deviendront vraiment intéressantes pour les utilisateurs.

