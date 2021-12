Les deux méchants Marvel qui sont vraiment très gentils

L’univers cinématographique Marvel (MCU) Il a déjà présenté plus de 25 films, ce qui équivaut à parler du même nombre d’antagonistes. Au-delà, certains, comme Thanos, avaient plus de poids et ont été vus dans plus d’une production, chacune des histoires avait son propre méchant (ou groupe d’ennemis). De plus, il y en a d’autres qu’il est difficile de classer, comme le cas de Loki, qui a été présentée comme la force à vaincre dans Les Vengeurs mais que plus tard il s’est transformé et maintenant il n’est pas si clair de savoir de quel côté de la ligne il se trouve.

En ce sens, qu’arrive-t-il au personnage joué par Tom Hiddleston Ce n’est pas un cas isolé. Il existe plusieurs méchants dont les histoires personnelles les rapprochent des fans et leur permettent de se connecter, de sympathiser avec eux et avec leurs intérêts. Il est clair que personne ne partage l’idée de Thanos éradiquer la moitié de l’univers, mais les raisons de cette décision, liées au manque de ressources pour faire vivre 50% des êtres, ont des bases solides.

Si vous devez penser aux deux méchants de la MCU qui rayonnent plus de douceur, il y en a deux qui se démarquent des autres. Il est à noter que nous parlons du personnage et non de l’acteur, car si tel était le cas, Hiddleston serait le grand gagnant de ce concours, comme il l’a déjà démontré, par exemple, lors de sa visite au salon Jimmy Fallon quand il s’est mis à pleurer (à la demande du héberger) en parlant de l’emblème de Le Mandalorien, bébé yoda.

Fantôme (Ant-Man et la Guêpe)

Le personnage joué par Hannah John Kamen il se présente comme un antagoniste qui veut seulement trouver la solution à son problème d’« instabilité quantique ». Fantôme il vole le laboratoire de Hank pym avec l’idée d’être guéri et c’est pourquoi il affronte L’homme fourmi déjà Guêpe. Ava, le vrai nom de Fantôme, est devenue orpheline d’une expérience que son père, un partenaire de Pym, menées dans le cadre d’enquêtes sur Hank. C’est ce même processus qui l’a laissée instable et lui a causé tout l’inconfort physique et mental qui l’a transformée en méchante de ce film, mais une fois qu’elle parvient à guérir, cela montre que ses intentions n’étaient pas ce qu’elle pensait.

Xu Wenwu (Shang-Chi et la légende des dix anneaux)

Interpreté par Tony Leung, Ce méchant qui se présente comme un tyran trouve dans sa famille l’équilibre pour arrêter de commettre des atrocités et tenter de mettre tous ses crimes dans le passé. El problema es que el pasado comenzó a acecharlo y terminó quitándole a su esposa, algo que lo empujó una vez más al lado oscuro, que fue el que lo hizo liberar el caos en Ta Lo, donde aparece un dragón capaz de absorber el alma de les gens. Il est tellement clair que Xu est, au fond, une bonne personne, qu’avant de mourir, il parvient à léguer ses bagues à Shang-chi, afin que vous puissiez sauver le monde de cet être d’une autre dimension.

