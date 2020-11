Les deux grands changements que vous verrez dans votre Xiaomi avec la prochaine mise à jour MIUI

MIUI 12 apporte deux grands changements à l’interface de votre mobile Xiaomi.

Bien que Xiaomi continue de travailler à la résolution des problèmes de MIUI 12, la société n’oublie pas le développement de nouvelles fonctions et fonctionnalités pour la dernière version de votre système d’exploitation basé sur Android.

En fait, le dernière version bêta de MIUI 12 présenter deux grands changements dans l’interface utilisateur, qui dans les prochains jours atteindra tous les téléphones mis à jour vers MIUI 12.

Et c’est que comme ils l’expliquent dans le portail MIUI Polska, Xiaomi a repensé le menus de contrôle du volume et d’arrêt de l’appareil, avec un nouveau look très différent de l’actuel.

Voici comment les nouveaux menus d’arrêt et de contrôle du volume de MIUI 12 sont

Les deux changements ont été introduits dans le dernière version bêta de MIUI 12 basée sur Android 11, actuellement disponible pour quelques modèles de la société.

Tout d’abord, nous voyons comment le le nouveau menu d’arrêt du système ressemble maintenant plus à que nous pouvons voir dans d’autres couches de personnalisation, telles que Realme UI, car nous avons trouvé un curseur vertical situé au milieu de l’écran, avec un bouton central qui peut être déplacé vers le haut ou vers le bas selon que nous voulons éteindre ou redémarrer le téléphone.

D’autre part, on trouve également un panneau de contrôle du volume repensé, qui adopte le même format que le menu d’arrêt, de sorte que les commandes deviennent des curseurs dans la partie centrale de l’écran.

De plus, nous trouvons ** des raccourcis qui vous permettent d’activer ou de désactiver les différents modes d’alerte – son, vibration ou silence – ou de choisir d’utiliser le mode «Ne pas déranger».

Ceux qui ont déjà pu essayer ce nouveau format indiquent que, par défaut, la commande de volume vous permet de changer le niveau de volume de la tonalité, et pour pouvoir modifier le volume du multimédia, des notifications ou des alarmes, vous devez toucher l’icône à trois points.

Ce sont tous les changements découverts dans la dernière version de MIUI, qui seront progressivement implémentés parmi les téléphones Xiaomi compatibles avec la nouvelle version. Pour le moment, il n’y a pas de date estimée pour votre arrivée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂