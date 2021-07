Les deux films qui ont été des flops au box-office et qui sont désormais à la mode sur HBO Max

Depuis quelques jours, nous pouvons déjà profiter du service de streaming HBO Max, où nous avons une grande bibliothèque de contenu composée de produits des marques HBO, Warner Bros., Max Originals, DC Comics et Cartoon Network. On y retrouve des classiques de tous les temps et des séries très attendus par les téléspectateurs, mais Au sein de l’onglet « Tendances », où figurent les titres les plus choisis par le public, on retrouve deux films qui furent un échec complet à l’époque : roi Arthur Oui Les reines du crime.

Roi Arthur : La Légende de l’épée est un film de 2017, réalisé par Guy Ritchie et avec Charlie Hunnam, Astrid Bergés-Frisbey, Djimon Hounsou, Jude Law et Eric Bana. L’histoire nous présente un jeune Arthur qui parcourt les ruelles de Londinium avec sa bande, ignorant la lignée royale qu’il possède jusqu’à ce qu’il dégaine l’épée Excalibur et, avec elle, son avenir.

Au-delà du grand pari de Warner Bros. avec un budget de 175 millions de dollars, n’a pu récolter que 146,2 millions. Il était considéré comme un échec au box-office avec une perte d’environ 29 millions de dollars, en plus de recevoir de mauvaises critiques: 31% d’approbation sur Rotten Tomatoes et 41/100 sur Metacritic.







On a alors le cas de Les reines du crime, réalisé par Andrea Berloff et avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish et Elisabeth Moss. Il s’agit d’une adaptation de la bande dessinée de DC, The Kitchen, qui se déroule dans les années 70 et suit les femmes d’un groupe de gangsters new-yorkais qui poursuivent les affaires de leurs maris après leur emprisonnement.

Les critiques étaient pour la plupart négatives: 24% de note d’approbation sur Rotten Tomatoes, une note de 35/100 sur Metacritic et une note de 5,5/10 sur le site IMDb. Ce fut l’un des gros flops au box-office de son année de sortie, après avoir enregistré un déficit de 22 millions de dollars, avec un budget de 38 millions de dollars et un brut brut de seulement 16 millions de dollars..