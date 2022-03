Les deux films Netflix non originaux avec Liam Neeson et Will Smith qui balayent la plateforme

Netflix

Les deux films d’action, avec des acteurs de renom, ont réussi à se faire une place parmi les plus regardés sur Netflix en Amérique latine.

©IMDBHomme Gémeaux

Netflix est le service de streaming qui a lancé la révolution des plateformes et l’un de ceux qui marquent le pouls des audiences internationales. En ce sens, les différents publics de la planète se comportent différemment et l’Amérique latine ne fait pas exception. Dans ce cas, le géant du streaming a dans son catalogue de Latam deux films d’action non originaux mettant en vedette de véritables stars du genre.

Le premier est Liam Neesonqui a su se tailler une place dans le genre action avec différents titres comme la saga de Poursuite implacable, Le Protecteur, Blacklight et sans arrêt. Cette fonctionnalité qui a pris la carrière de l’acteur expérimenté est venue alors qu’il avait déjà des années de travail dans l’industrie hollywoodienne, mais cela a fait de lui une figure du coups de poing et coups de poing.

Deux films à succès en Amérique latine

L’autre interprète qui sait gagner sa vie en tournage est Will-Smith. Sa filmographie a des succès comme la franchise Mauvais garçons; escouade suicide ; Je robot et Je suis une légende. L’acteur est l’une des figures les plus importantes offertes par le septième art aujourd’hui, même avec la chance de gagner un Oscar pour sa participation au film King Richard : une famille gagnante.

Quelles bandes de ces talents font du bruit dans Netflix? Commençons avec Liam Neeson. Dans votre cas, le titre dont nous parlons est Route de glaceun film réalisé par le responsable de Mourir dur 3 et ArmageddonJonathan Hensleigh. L’histoire suit une équipe de camionneurs dans une mission périlleuse sur des lacs gelés et des routes hivernales pour livrer un élément crucial pour sauver les travailleurs piégés dans une mine effondrée. Le suspense!

ET Will-Smith? Le film de cette célébrité qui attire tant l’attention dans Netflix est Homme Gémeaux. L’histoire est centrée sur un tireur d’élite récemment retraité qui fait face à une version clone plus jeune et plus forte de lui-même, créée par une agence gouvernementale secrète dans le but de l’éliminer. Il est accompagné dans le film : Mary Elizabeth Winstead et Clive Owen.

