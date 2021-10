Les deux actrices principales d’une série déchaînée Netflix qui sont de la famille et vous ne le saviez pas

Il est courant que les générations suivantes partagent la même passion dans une famille d’artistes, nous avons donc plusieurs exemples de pères et de mères qui transmettent leur passion du théâtre à leurs fils ou filles. A cette occasion, nous vous présentons un cas récent qui fait débat aujourd’hui, puisque Ils sont devant l’une des séries les plus réussies du service de streaming Netflix.

On parle de Margaret Qualley et Andie Macdowell, qui étoile Choses à nettoyer, une mini-série qui a été créée sur la plateforme le 1er octobre et reste à ce jour parmi les plus choisies par les abonnés. L’intrigue tourne autour d’Alex, une mère célibataire qui nettoie des maisons pour essayer de joindre les deux bouts tout en fuyant une relation abusive et en essayant de donner le meilleur à sa fille.

La grande curiosité de ce spectacle est que les interprètes d’Alex et Paula dans la fiction sont mère et fille dans la vraie vie. L’actrice de 63 ans, également reconnue comme mannequin, s’est fait connaître dans les années 80 et 90 en faisant partie de divers films tels que Sexe, mensonges et cassettes vidéo et en Le jour de la marmotte. Du côté de l’artiste de 27 ans, elle s’est hissée au rang de célébrité pour Il était une fois… à Hollywood de Quentin Tarantino.

« « Things to Clean » est maintenant sur Netflix ! Je t’aime maman. Je t’aime Ryléa. Et merci beaucoup au gars qui tenait l’ours, et à toutes les mains qui faisaient cette série, et à l’incroyable Stéphanie Land. », a écrit Marguerite au moment du lancement du programme. Pour sa part, Andie Elle s’est aussi exprimée dans les réseaux : «Je suis incroyablement fier de faire partie de cette série très spéciale. Travailler aux côtés de ma fille Margaret a été un honneur extraordinaire et une expérience que je chérirai pour toujours. ».

Dans une conversation avec le médium Collisionneur, Mac Dowell a révélé comment leurs performances allaient interférer les unes avec les autres, conduisant à une meilleure compréhension devant les caméras. Il a également assuré qu’il était Marguerite qui lui a demandé de jouer avec elle : « J’ai été étonné qu’elle veuille que je joue cela parce qu’il était si important pour elle de tracer son propre chemin et d’avoir son propre voyage. Mais j’ai l’impression qu’elle est sûre de s’être déjà reconnue, indépendamment de moi, et de se sentir à l’aise avec l’idée de travailler avec moi. ».

