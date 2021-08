Les détails des fonctionnalités PS5 DualSense avant le lancement

Nous approchons de The Medium sur PlayStation 5 le mois prochain, il est donc temps pour l’équipe Bloober de partager comment le port tirera parti de la nouvelle technologie de Sony. Le contrôleur DualSense plus précisément. Ce titre d’horreur à angle de caméra fixe à l’ancienne utilise des mécanismes assez uniques, et ce sont eux qui feront fonctionner le pad PS5.

Charger un Spirit Blast active les déclencheurs adaptatifs, réduisant leur tension au fur et à mesure qu’il s’accumule. Le retour haptique simulera des mites attaquant votre bouclier spirituel lorsque la capacité sera utilisée. Vous aurez l’impression que les créatures vous attaquent de tous les côtés lorsque la fonction de grondement améliorée est activée. Il sera également utilisé lorsque la protagoniste Marianne doit retenir son souffle pour éviter d’être détectée par certains des cauchemars les plus dangereux de The Medium. Alors qu’elle lutte pour ne pas respirer, les moteurs de retour haptique s’accélèrent.

Sur le haut-parleur intégré du contrôleur, il imitera les sons de l’outil ou de l’appareil que vous utilisez dans le jeu. Enfin, la barre lumineuse entourant le pavé tactile reproduit votre lampe de poche. Chaque fois qu’un monstre est à proximité, il clignote. La barre lumineuse fera exactement la même chose dans le monde réel, juste pour s’assurer que vous êtes très alerte.

The Medium sortira sur PS5 le 3 septembre 2021, mais ça vous intéresse de jouer ? Changez de perspective dans les commentaires ci-dessous.