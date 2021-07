Les détails du scénario du film Abandoned Goosebumps de George A. Romero ont émergé

Pendant que George A. Romero est mondialement connu comme le grand-père de l’horreur zombie, ce qui n’est pas aussi connu, c’est qu’on lui a souvent demandé d’aider à adapter certaines franchises populaires au grand écran. Bien que cela puisse être difficile à comprendre, la raison pour laquelle ce n’est pas de notoriété publique est que de nombreux projets n’ont jamais progressé au-delà d’un script ou d’un traitement initial.

L’un de ces projets a été le premier Resident Evil film, qui avait un scénario écrit par Romero qui a été rejeté en faveur de la version de Paul WS Anderson qui nous a été donnée. Oui, c’est vrai – le maître de l’horreur zombie a écrit un script basé sur le plus grand jeu vidéo de zombies et quelqu’un a décidé de ne pas s’embêter à l’utiliser. Ce qui est apparu récemment, c’est que Romero a également adapté le film de RL Stine Chaire de poule quand la série de livres était à son apogée.

Tandis que le Chaire de poule la franchise avait une série télévisée moyenne dans les années 90, ce n’est qu’avec le film Jack Black de 2015 que la collection effrayante de RL Stine est arrivée sur grand écran. Le dernier film et sa suite n’étaient cependant pas la première tentative de présenter les œuvres effrayantes de Stine à un public de cinéma. Tim Burton était autrefois lié à la réalisation d’un film basé sur l’un des Chaire de poule série, et nous avons maintenant appris que Romero a également essayé une fois de scénariser le tout premier livre publié dans la série, Bienvenue à la maison morte, qui, comme on pouvait s’y attendre, était une histoire de zombies.

Le script a été découvert dans les archives George Romero par la branche Horror Studies de l’Université de Pittsburgh Library System, qui a ensuite partagé des détails sur le projet qui aurait sûrement livré un film incroyable s’il avait été développé davantage.

L’équipe a révélé: « Le livre Stine se déroule dans une ville appelée Dark Falls dont les habitants sont, secrètement, des morts-vivants. Lorsque la famille Benson emménage, les jeunes Josh et Amanda découvrent qu’un faisceau de lampe de poche est suffisant pour émietter les habitants de la ville dans poussière. Chaque année, la ville doit se nourrir du sang d’une nouvelle famille pour maintenir leur existence de morts-vivants.

« Romero conserve le scénario de base et tous les noms des personnages principaux mais peaufine l’histoire de manière révélatrice. Dans le livre de Stine, la zombification vient, à la Le retour des morts-vivants, à cause d’un mystérieux gaz qui s’échappe d’une usine locale. Romero accentue les origines capitalistes : le patriarche de la ville, le riche Foster Devries, a possédé la ville dans la mort. L’état de mort vivante vécu par les habitants découlait d’un pouvoir surnaturel que Devries a maintenant partagé avec/imposé à la ville. »

L’explication a continué à décrire comment la maison dans l’histoire est « morte-vivante, car elle est possédée par l’esprit de Devries. Devries/la maison se nourrit de ses habitants, aspirant leur énergie jusqu’à leur mort, après quoi ils sont réanimés pour rejoindre le reste des morts-vivants de la ville. »

Plus de détails sur le script de Romero peuvent être trouvés sur le site Web Horror Studies de l’Université de Pittsburgh Library System. L’Université de Pittsburgh a acquis la collection d’archives George A Romero en 2019 et une équipe a travaillé pour préserver certains des chefs-d’œuvre perdus qui auraient pu provenir des archives, après avoir découvert des objets comme celui-ci. Chaire de poule script et plus comme une adaptation abandonnée de La guerre des mondes, cela va juste prouver que même le travail des meilleurs dans l’entreprise ne parvient pas toujours à être projeté. Nous avons d’abord été mis au courant de cette histoire via Bloody Disgusting.

