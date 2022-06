Les détails du remake des Goonies révélés par le producteur derrière le projet Disney +

La comédie d’aventure chérie Les Goonies obtient un remake avec l’aimable autorisation de Disney + – avec une touche. Grâce à un partenariat entre Disney+, The Donner Company et Amblin, Les Goonies reviendra, en quelque sorte, alors qu’une nouvelle série suit un groupe de jeunes cinéastes en herbe qui tentent de refaire le film bien-aimé de Richard Donner avec un budget restreint. Dans une interview avec Variety, la productrice Gail Berman a maintenant révélé plusieurs détails derrière la série, y compris l’inspiration derrière le projet.

« C’est un partenariat entre moi, Amblin et Lauren Shuler Donner. Quand j’étais à Paramount, il y avait ces jeunes garçons qui faisaient ce film sur Les aventuriers de l’arche perdue, un remake plan par plan. temps, et le studio était très contrarié à ce sujet. Je pensais que c’était une idée incroyable, et cela m’a toujours trotté dans la tête de – comment pouvez-vous prendre une idée comme celle-là et la transformer en une série télévisée ? »

Les Goonies Le projet de remake est prévu depuis un certain temps et, après avoir échoué chez Fox, a maintenant été transféré à Disney +. Désormais intitulé Notre temps (faisant référence à un discours mémorable et inspirant du film), la série est écrite par Sarah Watson, est comparée par la productrice Gail Berman aux goûts de l’émission NBC Les lumières du vendredi soir.

« Nous avions besoin d’un écrivain formidable et de grands partenaires, alors nous avons apporté l’idée à Amblin et ces gars-là ont adoré. Sarah Watson est notre créatrice. La série est l’histoire d’une ville et d’une famille dans l’objectif de Friday Night Lights, et dans qu’ils racontent une histoire d’un remake plan par plan des Goonies. Nous avons dû aller chez Warner Bros., chez Toby Emmerich, et demander si nous pouvions avoir les droits. Ils ont dit oui, évidemment, à cause de M. Spielberg et les Donners. Nous le faisons maintenant pour Disney Plus.

Notre temps était initialement prévu pour une sortie sur Fox, mais après avoir apparemment trouvé que la série était «trop jeune» pour sa démographie habituelle, Les Goonies le projet a plutôt trouvé une maison à Disney +. Notre temps devrait être un excellent rappel de la merveille du film original, comme ceux qui détiennent Les Goonies proches se voient reflétés dans les personnages essayant avec impatience de recréer l’aventure. La série fait suite au décès récent du grand Richard Donner, alors attendez-vous à voir de nombreux hommages mérités rendus à l’homme derrière Les Goonies.

Les Goonies Reste un favori chéri pour beaucoup

Sorti en 1985, Les Goonies est le produit de plusieurs légendes réunies pour créer un conte d’aventure et de famille. Réalisé par Richard Donner d’après un scénario de Chris Columbus et basé sur une histoire de Steven Spielberg, Les Goonies suit un groupe d’enfants qui vivent dans le quartier « Goon Docks » d’Astoria, Oregon. Ils doivent s’unir pour tenter de sauver leurs maisons de la saisie et, ce faisant, découvrir une vieille carte au trésor qui les emmène dans une aventure pour déterrer la fortune perdue depuis longtemps de One-Eyed Willy, un pirate légendaire du XVIIe siècle.





Avec Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Jonathan Ke Huy Quan, Kerri Green, Martha Plimpton et John Matuszak, The Goonies est disponible en streaming sur HBO Max. Notre temps n’a pas encore de date de sortie, mais débarquera sur Disney+.