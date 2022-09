Les détails du redémarrage de Netflix Power Rangers auraient été divulgués

Nouveaux détails concernant le prochain Netflix Power Rangers redémarrage peut avoir été révélé. À venir avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter @Jinsakuuet aurait été reconfirmé par The Illuminerdi, ces rumeurs révèlent plusieurs développements intrigants dans le Power Rangers redémarrage de l’univers du cinéma et de la télévision, y compris qu’il aura le même ton «mature» que le 2017 Power Rangers sortie et que ce nouvel ensemble de Rangers ne sera pas de la variété Mighty Morphin.





D’autres détails concernant la Power Rangers Le redémarrage révèle qu’il s’agira de la même équipe créative derrière le film et l’émission de télévision proposés, cette dernière s’inspirant principalement des autres versions de Netflix et de leur approche sérialisée. Moins de batailles entre les Zords, des influences majeures du Japon et son propre japonais de longue date Power Rangers homologue, Super Sentaisont également attendus, avec ce nouvel ensemble de Power Rangers semblant forger quelque chose de nouveau tout en rendant hommage à ce qui a précédé.

FILM VIDÉO DU JOUR

Depuis leurs débuts au début des années 1990, les Power Rangers ont eu un vaste assortiment de séries, de spin-offs et de gammes de jouets, les super-héros de combat d’arts martiaux continuant d’être populaires même aujourd’hui. Le dernier public vu de l’équipe titulaire remonte à 2017 Power Rangersqui, comme une grande partie de la franchise, suit un groupe d’adolescents ordinaires qui doivent devenir quelque chose d’extraordinaire lorsqu’ils apprennent que leur petite ville d’Angel Grove – et le monde – est sur le point d’être anéantie par une menace extraterrestre.

Le redémarrage de la propriété à la tête de Lionsgate s’est efforcé de faire glisser le Power Rangers dans le monde moderne, avec des résultats mitigés. Alors qu’il y avait eu de grands projets pour le film, le studio visant apparemment six ou sept suites, Power Rangers a rencontré des critiques mitigées et un box-office terne, laissant les fans se demander ce que le studio ferait de la propriété. Nul doute que rester sur le même ton que la dernière offre sera une surprise et peut-être même une déception pour certains.





Les nouveaux Power Rangers se dirigent vers Netflix

Marques Saban

Nouvelles d’un Power Rangers l’univers de redémarrage a éclaté pour la première fois en novembre 2021, le réalisateur Jonathan Entwistle s’adressant aux médias sociaux pour dire: «Je suppose que le chat est sorti du sac! Le nouvel univers Power Rangers arrive sur Netflix.

Le cinéaste, qui a déjà travaillé avec Netflix sur des projets comme La fin du putain de monde et Je ne suis pas d’accord avec ça a depuis offert plus de détails concernant ses plans pour le redémarrage. « Le nouveau spectacle Power Rangers sur lequel @jennydelherpes et moi travaillons fait fermement partie du nouvel univers cinématographique. J’ai hâte de partager plus d’informations avec tout le monde bientôt ! Peut-être des visages familiers… dans un tout nouvel univers… »

Michael Lombardo d’EOne a également révélé des détails sur la portée et l’étendue de l’univers Power Rangers en disant: «Depuis que nous avons créé Power Rangers avec Jonathan, nous avons vraiment proposé une approche mondiale. Ce n’est pas qu’une émission, ce sont des émissions suivies de films, d’émissions pour enfants. Nous avons trouvé un excellent partenaire d’écriture pour lui, ils sont partis. Touchons du bois, Netflix est excité, nous sommes excités, nous espérons avoir des nouvelles bientôt.

Détails de la prochaine Power Rangers Le film reste secret pour le moment, bien que des rumeurs prétendent qu’il impliquera un voyage dans le temps, explorant le passé de la franchise avant de se lancer dans ses propres aventures. Surveillez cet endroit.