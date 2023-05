Les détails du producteur d’Iron Man ont supprimé la scène que Kevin Feige ne veut jamais voir publiée

Il y a une scène du premier film MCU qui n’a toujours pas vu le jour, et il est probable qu’elle ne le sera jamais. Sorti en 2008, l’original Homme de fer a officiellement lancé ce qui allait devenir l’univers cinématographique Marvel. Il présente Robert Downey Jr. faisant ses débuts en tant que Tony Stark, le milliardaire qui se présente comme le super-héros titulaire. Le film réalisé par Jon Favreau a été un énorme succès, engendrant plusieurs suites ainsi qu’une multitude de films croisés, culminant avec la fin de la course de RDJ dans le rôle d’Iron Man en 2019. Avengers : Fin de partie.





Dans une nouvelle conversation avec ScreenRant, le producteur Jeremy Latcham a réfléchi sur le premier Homme de fer et divulgué les détails d’une scène qui Kévin Feige ressenti était trop embarrassant pour les fans de Marvel à voir. Pour cette raison, la scène a été retenue des sorties vidéo à domicile pour le film, et à ce jour, elle n’a toujours pas été vue. Cette scène particulière aurait eu lieu alors que Tony Stark était retenu prisonnier par les Dix Anneaux, où il aurait été contraint de faire la lessive pour ses ravisseurs. Feige a estimé que la scène était si mauvaise qu’elle pourrait jeter un mauvais jour sur Marvel Studios, comme l’explique Latcham :

« Il y a encore trois ou quatre scènes supprimées de [Iron Man] qui, je pense, ne sortiront jamais parce qu’ils étaient si mauvais. Je me souviens que Kevin m’a dit en 2012, quand je me disais : ‘Est-ce qu’on devrait mettre les scènes supprimées d’Abu faisant la lessive ?’ Et Kevin était comme, ‘Non. Nous ne pourrons jamais mettre Abu en train de faire la lessive. Les gens sauront que nous ne savons pas ce que nous faisons. Ce sera embarrassant s’ils voient ces scènes. Mais il y avait tout un coureur dans Iron Man où Tony Stark faisait la lessive et je ne pense pas qu’ils soient jamais sortis. »

Feige ne veut peut-être pas que les fans de Marvel voient Iron Man faire la lessive, mais le but de la scène était d’aider à fournir plus de contexte quant à l’endroit où Tony obtient certains des matériaux dont il a besoin pour construire son costume. Même ainsi, Latcham convient que la scène est « absurde », il semblerait donc qu’il comprenne le raisonnement de Feige pour le garder enterré.

« Quelqu’un devrait se pencher dessus, mais je ne pense pas qu’ils aient jamais été vus. Tony fait la lessive pour les ravisseurs, mais il casse vraiment la machine à laver et en vole des pièces pour construire le costume Mark 1. C’est tellement absurde . C’est sauvage. »

Iron Man a lancé le MCU

L’histoire de Homme de fer était apparemment fini avec Robert Downey Jr. se séparant du MCU après Avengers : Fin de partie. Mais le MCU est plus fort que jamais et continue d’avancer avec une immense popularité dans le cadre de sa phase cinq. La phase comprend la publication récente de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et verra ensuite la sortie de Les Merveilles en novembre. La série Disney+ Invasion secrètequi fait également partie de la phase cinq du MCU, arrivera le mois prochain.

Vous pouvez revoir le premier Homme de fer film en diffusant le film sur Disney+.