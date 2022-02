Les détails de Moon Knight révèlent les pouvoirs et l’origine du héros Marvel

Avec la série Disney+ Chevalier de la Lune De plus en plus proche, plusieurs détails ont maintenant été révélés, y compris une description de la gamme de superpuissances du héros Marvel et des indices concernant l’histoire d’origine unique du personnage. Venue avec l’aimable autorisation du site Disney Latino, la description fait allusion à un début étonnamment fidèle pour le personnage. Bien qu’il semble que la série nous déposera après Chevalier de la Lune a gagné ses capacités, avec le public et Steven Grant d’Oscar Isaac démêlant l’origine tout au long de la série.

« Grant souffre d’un trouble dissociatif de l’identité, une pathologie psychologique qu’il découvre après avoir eu des flashs d’une autre vie. À partir de là, le mercenaire Marc Spector, une identité parallèle en lui, commence à se manifester », commence le rapport.

Au fur et à mesure qu’il découvre les activités de son autre identité, Steven va découvrir des liens avec le dieu égyptien, Khonshu, qui « négocie avec Marc pour devenir le porteur de ses pouvoirs sur Terre. Spector, qui dans ces circonstances était déjà un ancien officier militaire, ancien agent de la CIA, et travaillait toujours comme mercenaire, est abandonné par ses compagnons lors d’une mission et la divinité égyptienne y apparaît pour lui sauver la vie.

Grâce à cet accord entre l’homme et le dieu, Marc Spector émerge avec une variété de capacités surhumaines, dont « un athlétisme de niveau olympique, capable d’effectuer des acrobaties complexes, un stratège de combat talentueux et une grande variété d’armes ». Tous ces éléments sont susceptibles d’être très utiles pour lutter contre des gangs de crétins et de criminels sans nom.





Ces détails suggèrent une histoire qui sera étroitement liée au matériel source de Marvel Comics, qui trouve également le mercenaire Marc Spector laissé pour mort et conclu un pacte avec Khonshu pour devenir son incarnation sur Terre en échange de la résurrection. Et ainsi, Spector se réveille en tant que Moon Knight, retournant aux États-Unis avec ses nouvelles superpuissances et s’investissant dans une croisade contre le crime et la corruption. Nul doute que Steven Grant aura du mal à croire tout cela en découvrant peu à peu le passé fantasque de Marc Spector.

Moon Knight prendra des décisions étranges et risquées





Oscar Isaac, qui dirigera Chevalier de la Lune, a salué la liberté qui leur est accordée pour donner vie au personnage sur le petit écran plutôt que sur le grand. « Il y avait beaucoup de place pour essayer des trucs parce qu’il n’y avait pas la pression que nous avions pour nous assurer que nous gagnions cependant plusieurs centaines de millions de dollars le week-end d’ouverture », a expliqué l’acteur. Nous pourrions prendre des décisions très étranges. Pour le moment, du moins – et je n’imagine pas que cela va revenir en arrière – on dirait que c’est là que le risque est le plus pris parce que c’est possible, financièrement.





Créé par Jeremy Slater pour le service de streaming Disney+, Chevalier de la Lune est réalisé par Mohamed Diab, Justin Benson et Aaron Moorhead et met en vedette Oscar Isaac dans le rôle de Steven Grant / Marc Spector AKA Moon Knight aux côtés d’Ethan Hawke dans le rôle d’Arthur Harrow, le regretté Gaspard Ulliel dans le rôle d’Anton Mogart / Midnight Man et May Calamawy, qui a été jeté dans un rôle non divulgué. Chevalier de la Lune est prévue pour le 30 mars 2022 et comprendra six épisodes dans le cadre de la phase quatre du MCU.





