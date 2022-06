Les détails de l’intrigue de Scream 6 révélés, la suite d’horreur continue de compléter le casting

Les aventures poignardantes de Ghostface se poursuivront dans le prochain Cri 6, et bien que les détails de la suite d’horreur restent largement inconnus, un semblant de l’intrigue a maintenant été dévoilé. Dans un rapport du Hollywood Reporter, il a maintenant été révélé que Cri 6 « continue avec les quatre survivants des meurtres de Ghostface alors qu’ils quittent Woodsboro et commencent un nouveau chapitre. »

Bien que les détails soient brefs, il est probable que Cri 6 suivra les quatre acteurs confirmés, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown, alors qu’ils font leurs valises et quittent Woodsboro dans l’espoir de recommencer à zéro. Malheureusement, ceci étant un Pousser un cri suite, leurs espoirs et leurs rêves seront probablement mis fin rapidement.

FILM VIDÉO DU JOUR

Comme Pousser un cri les fans le sauront, la franchise a déjà quitté la ville californienne de Woodsboro. Alors que la ville est devenue un incontournable de la série, seul l’original Pousser un cri, Cri 4, et l’offre 2022 ont eu lieu à Woodsboro. Notamment, que vous soyez à Woodsboro ou non, vivant dans le Pousser un cri l’univers se termine rarement bien où que vous soyez.

En plus de ces quelques détails concernant l’orientation du suivi, Cri 6 a également continué à compléter son casting de soutien, en ajoutant Jeunes armes et Insidieux : Chapitre 3 vedette Dermot Mulroney. Le nouvel ajout jouerait un flic dans Cri 6un travail qui ne manquera pas d’être incroyablement difficile lorsque Ghostface recommencera avec tous les meurtres.

L’être aimé Pousser un cri La franchise est revenue au début de cette année grâce aux réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (connus collectivement sous le nom de Radio Silence) et aux écrivains de James Vanderbilt et Guy Busick. Avec Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar, aux côtés de Roger L. Jackson, Marley Shelton, Skeet Ulrich, Courteney Cox, David Arquette et Neve Campbell, qui reprennent leurs rôles des épisodes précédents, Pousser un cri se déroule vingt-cinq ans après les meurtres originaux de Woodsboro, lorsqu’un autre Ghostface apparaît et commence à cibler un groupe d’adolescents qui sont chacun liés d’une manière ou d’une autre aux meurtres originaux.





Courteney Cox a fait l’éloge de la Cri 6 Scénario

Studios Paramount Pictures

Cri 6 a été officiellement éclairé en février, avec l’équipe créative derrière le cinquième Pousser un cri sortie prête à revenir et à poursuivre l’héritage de l’horreur. Non seulement les cinéastes Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett et les écrivains James Vanderbilt et Guy Busick feront leur retour, Pousser un cri Courteney Cox reprendra également le rôle de Gale Weathers. Non seulement cela, il a également été annoncé que Cri 4 la star Hayden Panettiere ramènera un autre personnage de Cris passé, celui de Kirby Reed.

Cox a depuis fait l’éloge du script pour Cri 6. Tout en s’efforçant de ne rien dévoiler, Cox a déclaré à propos du script : « Je ne sais pas pour les contrats et où en sont les choses, mais je vais vous le dire dans le script – c’est vraiment un bon. Vous devez en fait être tué si tu en parles, donc je ne dirai rien. »

Cri 6 est prévu pour le 31 mars 2023.