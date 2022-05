Les détails de l’intrigue de Madame Web révélés, le film Sony Marvel ajoute Ghostbusters: Afterlife Star au casting

Les détails de l’intrigue ont maintenant apparemment été révélés concernant la prochaine incursion de Sony dans le Spider-Verse, Mme Web. Mettant en vedette Dakota Johnson en tant que personnage titulaire de Marvel, un nouveau rapport de Deadline a révélé que Madame Web sera une histoire d’origine, se concentrant sur une version plus jeune du personnage, qui est traditionnellement représentée dans les bandes dessinées comme une vieille femme.

« Madame Web est la prochaine entrée et le premier personnage féminin à être développé au sein de l’univers Sony Pictures des personnages Marvel. Le film sera une histoire d’origine de la voyante, dont les capacités psychiques lui permettent de voir dans le monde des araignées.

Bien que ces détails de l’intrigue, quelque peu vagues, aient maintenant émergé, il reste encore beaucoup de mystère autour Madame Web. L’idée que le projet soit une histoire d’origine pour le personnage flotte depuis un moment, étant donné que Cinquante nuances de gris et Suspiria la star Dakota Johnson jouera le personnage principal.

Pour ceux qui ne le savent pas, Madame Web est une puissante mutante clairvoyante et précognitive, qui a souvent été décrite comme une femme âgée aveugle souffrant de myasthénie grave, une maladie rare à long terme qui provoque une faiblesse musculaire. En raison de sa maladie, elle est connectée à un système de survie ressemblant à une toile d’araignée, et elle reçoit donc le pseudonyme de Madame Web. Le personnage intervient généralement pour assister Spider-Man dans ses différentes missions, en particulier celles impliquant la folie du multivers.

Parallèlement à ces détails de l’intrigue, le rapport révèle également que SOS Fantômes : l’au-delà et Bizarre star Celeste O’Connor a également rejoint le monde de Madame Web. Son rôle spécifique dans la procédure est actuellement inconnu.

Sera Madame Web Amener l’univers Spider-Man de Sony plus loin dans la folie du multivers ?





Avec Madame Web maintenant confirmé comme étant une histoire d’origine, on ne sait pas quand le film se déroulera, car il pourrait avoir lieu bien avant les autres sorties de Sony Marvel comme Venin et Morbius s’est passé. Il est même possible que le public soit présenté à la version plus familière et plus ancienne de Madame Web ainsi qu’à la version plus jeune de Johnson, le film rappelant sa jeunesse et détaillant son origine. En tout cas, on peut sans aucun doute s’attendre à ce que, grâce à sa capacité à voir et à explorer le multivers, Madame Web sera utilisé pour élargir encore la portée du Spider-Verse en direct de Sony.





Madame Web est écrit par Burk Sharpless et Matt Sazama, avec Euphorie La star Sydney Sweeney s’apprête à rejoindre Dakota Johnson et Celeste O’Connor, récemment ajoutée. Madame Web fera partie de l’univers Spider-Man de Sony, qui comprend jusqu’à présent les goûts du Venin franchise, et la sortie récemment Morbius. Plusieurs autres épisodes de l’univers partagé sont en cours de développement, notamment Kraven le chasseur avec Aaron Taylor-Johnson, El Muerto avec le rappeur et Train à grande vitesse Bad Bunny, et un troisième Venin film. Sony a clairement de grands projets et de grands espoirs pour son univers Marvel, le studio discutant également d’une sortie pour Les six sinistresainsi que des personnages obscurs Jackpot, Ronde de nuitet plus.

Madame Web est prévu pour le 7 juillet 2023.





