Les détails de l’intrigue de Captain America 4 dévoilés, le producteur compare Sam Wilson à Rocky

La finale de la récente série Disney+ de Marvel, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, a dévoilé un tout nouveau Capitaine Amérique pour l’ère moderne sous la forme de Sam Wilson d’Anthony Mackie. Avec le personnage prêt à mener sa propre aventure autonome dans Capitaine Amérique 4, le producteur de Marvel, Nate Moore, a maintenant donné un aperçu de la différence entre Wilson et son prédécesseur légendaire, Steve Rogers, explorant un super-héros sans pouvoirs et comparant même le nouveau Cap à l’opprimé emblématique Rocky Balboa.

« Je pense que ce n’est pas Steve Rogers et je pense que c’est une bonne chose. Parce que pour moi, cette nouvelle casquette est Rocheux. Il sera l’opprimé dans n’importe quelle situation. Ce n’est pas un super soldat. Il n’a pas cent ans. Il n’a pas les Avengers. Que se passe-t-il avec ce type qui annonce publiquement, sans le soutien, « Je suis le nouveau Captain America ». Que se passe-t-il ensuite ? Je pense que c’est fascinant parce que c’est un gars. C’est un gars avec des ailes et un bouclier, mais c’est un gars. »

Malgré l’absence de super-pouvoirs, Sam Wilson affronte toutes sortes de méchants surpuissants depuis un certain temps déjà, et a même combattu des Super Soldiers dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Selon Moore, le manque de capacités ou d’amélioration du personnage jouera Capitaine Amérique 4, le producteur révélant que Sam Wilson n’a toujours pas vraiment gagné le manteau tant convoité.

« Donc, nous allons le mettre à rude épreuve et lui faire gagner, et voir ce qui se passe quand il est dépassé, surclassé, sur tout. Qu’est-ce qui fait de quelqu’un Captain America? Je vais affirmer que ce n’est pas être un Super Soldier. Et je pense que nous allons le prouver avec Mackie et Sam Wilson. »

Voir Sam Wilson seul et toujours accepter le titre de Captain America devrait fournir un aperçu intéressant du personnage, fournissant une colonne vertébrale émotive à ce qui sera certainement une sortie pleine d’action. D’autres détails pour Capitaine Amérique 4 sont assez minces sur le terrain à l’heure actuelle, bien qu’il ait été rapporté que Le Faucon et le Soldat de l’Hiver le créateur Matt Spellman et l’écrivain Dalan Musson seront impliqués dans le projet. L’histoire s’appuiera probablement sur les événements vus pour la dernière fois dans la série Disney +, ce qui pourrait signifier des rôles pour John Walker, Daniel Brühl dans Helmut Zemo, Julia Louis-Dreyfus dans Valentina Allegra de Fontaine et Emily VanCamp dans Sharon Carter. qui a été révélé comme le méchant Power Broker lors de la finale de la série.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Sam Wilson de Mackie se battrait avec un méchant Marvel un peu moins connu, Sinthea Shmidt AKA Sin. La fille de l’ennemi juré de Steve Rogers, The Red Skull, Sin a été créée pour Marvel Comics par JM DeMatteis et Paul Neary, et entretient une relation assez tumultueuse avec son père super-vilain.

Quant à Anthony Mackie, l’acteur espère jouer encore quelque temps à Captain America, déclarant récemment : « J’espère que les deux prochaines décennies, c’est ce que j’espère », a-t-il déclaré. « Donc, si je pouvais avoir 65 ans et continuer à le faire, je l’écrase. » Capitaine Amérique 4 n’a pas encore de date de sortie. Cela nous vient de Comicbook.com.

Sujets : Captain America 4