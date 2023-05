Les détails de la suite de Star Wars Rey révélés par Kathleen Kennedy

Lego 75317 Le Mandalorien et L'Enfant LEGO Star Wars - Blanc

Les fans de Star Wars : The Mandalorian et les enfants créatifs vont adorer construire leurs propres versions LEGO® BrickHeadz™ de L'Enfant et du Mandalorien (75317). Avec leurs détails authentiques, ces modèles font de merveilleuses pièces d’exposition. Le personnage LEGO® à construire du Mandalorien présente des armes iconiques (un fusil blaster attaché dans le dos et un pistolet blaster dans la main), qui permettent aux enfants de revivre des scènes palpitantes de Star Wars : The Mandalorian. Les plus jeunes vont adorer le personnage de L’Enfant à construire doté d’oreilles réglables pour exprimer différentes émotions et sa nacelle « qui flotte » sur des éléments LEGO® transparents. Les deux modèles en briques disposent de plaques de base idéales pour les exposer. Ce jouet de construction LEGO® BrickHeadz™ Star Wars™ de 295 pièces constitue un merveilleux cadeau d'anniversaire, de Noël ou de toute autre occasion pour les fans de Star Wars : The Mandalorian et les constructeurs LEGO de 10 ans et plus. Le Mandalorien mesure 8 cm de haut et L’Enfant avec sa nacelle mesure 8 cm de haut. Ces modèles ne prennent pas beaucoup de place mais feront grande impression une fois exposés. Ce jouet sans piles offre une expérience de construction amusante et permet aux fans de créer en solo ou avec des membres de leur famille ou des amis les versions LEGO® BrickHeadz™ de 2 personnages célèbres de Star Wars : The Mandalorian. Ce set de construction est destiné à un fan de Star Wars™ qui débute dans la construction LEGO® ? Pas de problème. Il est fourni avec des instructions étape par étape illustrées qui permettent de se lancer dans la construction des personnages avec la confiance d’un Jedi. La formidable gamme de jouets LEGO® Star Wars™ comprend des modèles collector à construire et exposer et des sets de construction pour recréer des scènes épiques de la saga Star Wars. Les fans de tous âges y trouveront leur bonheur. Pas besoin d'utiliser la Force pour assembler ou séparer le