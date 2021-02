Les détails de la sortie physique de Wonder Woman 1984 annoncés

Warner Bros a annoncé les détails et les fonctionnalités spéciales de la version 4K Ultra HD / Blu-Ray de Wonder Woman 1984.

WW84 était le premier grand film de la liste de WB à essayer la sortie théâtre hybride / HBO Max à Noël cette année, mais bientôt, les fans pourront profiter d’une copie physique du film. Je préconise toujours des copies physiques, vous savez, juste au cas où (en plus elles ont l’air cool alignées sur une étagère). En tant que tel, je suis ravi de mettre la main sur celui-ci lorsqu’il débarquera le 30 mars.

Vous aurez quelques options de plus avant cela avec une location de PVOD (20 €) à partir de ce vendredi (donc si vous l’avez manqué pendant la fenêtre HBO Max et que vous voulez le regarder plus tôt), et la copie numérique sur 16 mars:

SYNOPSIS

Le destin du monde est à nouveau en jeu et seule Wonder Woman peut le sauver. Dans ce nouveau chapitre de l’histoire de Wonder Woman, Diana Prince (Gal Gadot) vit tranquillement parmi les mortels dans les années 80 vibrantes et élégantes – une ère d’excès motivée par la quête de tout avoir. Bien qu’elle ait atteint ses pleins pouvoirs, elle maintient un profil bas, conservant des artefacts anciens et n’effectuant que ses actes de super-héros incognito. Mais maintenant, Diana devra se mettre directement sous les projecteurs et rassembler toute sa sagesse, sa force et son courage afin de sauver l’humanité d’un monde qui lui est propre.

ÉLÉMENTS 4K ET BLU-RAY

Le pack combiné UHD 4K «Wonder Woman 1984» et le lecteur Blu-ray contiennent les caractéristiques spéciales suivantes:

The Making of Wonder Woman 1984: Expansion de la merveille

Gal et Kristen: amis pour toujours

Petit mais puissant

Étude de scène: la route ouverte

Étude de scène: le centre commercial

Gal & Krissy s’amusant

Rencontrez les Amazones

Infopublicité or noir

Bobine gag

Wonder Woman 1984 Rétro Remix