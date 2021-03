Les détails de la sortie de Raya et du dernier dragon 4K UHD annoncés

Disney a annoncé les détails de la sortie physique de sa dernière aventure animée, Raya et le dernier dragon, y compris de nombreuses fonctionnalités spéciales!

Si tu veux profiter Raya et le dernier dragon mais vous n’avez pas encore Disney Plus, vous aurez bientôt la chance de le récupérer en 4K UHD / Blu-ray. Bien sûr, même si vous avez regardé est sur Disney Plus, c’est toujours une bonne idée d’acquérir une copie physique. Disney a annoncé que le film serait disponible numériquement sur 2 avril, avec le lancement de l’ensemble 4K Ultra HD / Blu-ray 18 mai:

Il y a longtemps, dans le monde fantastique de Kumandra, les humains et les dragons vivaient ensemble en harmonie. Mais lorsque des monstres sinistres connus sous le nom de Druun ont menacé la terre, les dragons se sont sacrifiés pour sauver l’humanité. Maintenant, 500 ans plus tard, ces mêmes monstres sont revenus et c’est à une guerrière solitaire, Raya, de retrouver le dernier dragon afin d’arrêter définitivement le Druun. Cependant, tout au long de son voyage, elle apprendra qu’il faudra plus que de la magie du dragon pour sauver le monde – il faudra aussi de la confiance. Des réalisateurs Don Hall et Carlos López Estrada, des co-réalisateurs Paul Briggs et John Ripa, des producteurs Osnat Shurer et Peter Del Vecho, le film présente les voix de Kelly Marie Tran dans le rôle de Raya et Awkwafina dans le rôle de Sisu.

Fonctionnalités bonus «Raya et le dernier dragon» de Walt Disney Animation Studios

Une introduction à «Nous encore» – Le réalisateur Zach Parrish vous emmène dans les coulisses du court métrage des Walt Disney Animation Studios.

«Nous encore» – Un homme âgé et sa jeune femme de cœur ravivent leur passion pour la vie lors d’une nuit magique.

Goût de Raya – Dînez avec Kelly Marie Tran et l’équipe de création du film – virtuellement – autour d’un menu d’Asie du Sud-Est inspiré des pays qui ont influencé le film alors qu’ils discutent de leurs expériences de création du monde de Kumandra.

Raya: le ramener à la maison – Lorsque la pandémie mondiale de 2020 a frappé, la production de «Raya et le dernier dragon» a déménagé dans les maisons de plus de 450 personnes. Nous ouvrons une fenêtre sur leur vie et apprenons comment ils ont surmonté d’énormes obstacles pour créer un long métrage d’animation depuis chez eux.

Artistes martiaux – Découvrez les formes d’arts martiaux et les armes utilisées dans le film en tant que co-scénariste Qui Nguyen et anthropologue visuel Dr. S. Steve Arounsack partagent l’inspiration derrière les éléments bourrés d’action du film.

Nous sommes Kumandra – Rencontrez des membres du Southeast Asia Story Trust et découvrez les influences culturelles qui ont inspiré le film… et l’importance de cette représentation dans un film d’animation Disney pour les habitants de la région.

Sorties – Entrez dans les maisons et derrière les micros de la distribution de «Raya et le dernier dragon» alors qu’ils expérimentent des sessions de voix off dans des placards et des connexions Internet instables, ce qui a rendu l’enregistrement de ce film unique en son genre.

Faits amusants et œufs de Pâques – Jetez un œil à quelques-unes des surprises cachées et des secrets des coulisses de «Raya et le dernier dragon».

L’histoire derrière le storyboard avec John Ripa – Le co-réalisateur John Ripa vous invite à avoir un aperçu de son processus de pensée alors qu’il présente une séquence de storyboard du film et parle de son incroyable carrière avec Disney Animation.

Scènes supprimées:

Introduction – La responsable de l’histoire Fawn Veerasunthorn présente des scènes supprimées de «Raya et le dernier dragon».

The Bridge – Raya affronte une première version du Druun dans cette séquence de storyboard supprimée.

Échapper à Namaari – Voir une séquence de la première version d’une introduction à Namaari à l’âge adulte.

Dragon Blade – Découvrez une première version de l’épée de Raya, quand elle avait des pouvoirs magiques.

Rencontrez Boun – Rencontrez une première version de Boun avant qu’il ne soit chef et capitaine de crevettier.

Le cœur du dragon – Le co-réalisateur John Ripa présente une scène supprimée qui a introduit le thème de l’espoir dans le film.