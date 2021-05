Les détails de la sortie de Godzilla vs Kong Home Entertainment annoncés

Cabasse swell blanc gold chromium

Enceinte sans fil Cabasse SWELL Cabasse, marque française emblématique leader sur le marché de l'acoustique Haute-Fidélité depuis 1950, annonce la sortie de SWELL, la toute première enceinte nomade sans-fil de la marque. Avec une puissance sonore pouvant aller jusqu'à 120 watts en mode stéréo, un design très soigné avec ses finitions métal ou gold chromées, SWELL a tout pour séduire les amateurs de musique qui veulent profiter du meilleur son possible chez eux, en voyage ou en soirée… Un son Haute-Fidélité dans une enceinte compacte Bluetooth Spécialiste de la haute-fidélité depuis 67 ans, Cabasse a mis en oeuvre toute son expertise de l'acoustique pour développer sa première enceinte nomade sans fil qui offre un son « signature Cabasse” pur et dynamique.Intégrant un amplificateur numérique dernière génération, optimisé dans les ateliers français de Cabasse, SWELL est l'une des enceintes portables Haute-Fidélité Bluetooth les plus puissantes et les plus équilibrées du marché. Elle est dotée de 4 haut-parleurs, et couvre l'ensemble des sonorités des plus graves aux plus aigües. La musique sous toutes ses formes : en Solo ou en Duo SWELL permet de profiter de toutes ses musiques. Il suffit simplement de connecter son smartphone ou tablette directement à l'enceinte en Bluetooth via la technologie NFC pour écouter toutes ses playlists ou radios préférées. Il est aussi possible de brancher une platine vinyle (si équipée d'un préampli-phono) ou CD grâce à l'entrée auxiliaire, pour profiter de ses albums favoris. Et pour une soirée plus festive, vous pouvez également jumeler 2 enceintes pour obtenir un son stéréo puissant de 120 Watts. Des heures de musique où que l'on soit Compacte et transportable facilement, SWELL accompagnera les audiophiles, aussi bien dans toutes les pièces de la maison qu'en week-end ou en voyage, et permettra de profiter, seul ou entre amis, d'un son de qualité. Son poids plume (750g) en fait l'enceinte parfaite à emmener partout, et avec ses 10 heures de musique non-stop sur batterie… vos envies musicales n'auront plus aucune limite ! Un design élégant qui sublime tous les intérieurs L'enceinte « bijou » SWELL devient un véritable objet décoratif et s'intègre dans tous les intérieurs avec ses anneaux Black et Gold Chromium. Sa structure renforcée et sa grille en métal offrent la résistance et la longévité indispensables pour un compagnon de voyage. L'acoustique est sublimée par un design raffiné développé en France.