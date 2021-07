Les détails de la sortie de Black Widow Home Entertainment sont annoncés

Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour Marvel Veuve noire sur 4K Ultra HD, comme Disney a annoncé qu’il arrivera en septembre avec un tas de fonctionnalités bonus.

Si vous avez manqué Black Widow, ou si vous aimez simplement avoir une copie physique dans votre collection, aujourd’hui apporte les détails à ce sujet. Disney/Marvel a annoncé la sortie du film sur toutes les plateformes numériques plus tôt que prévu : dans quelques semaines seulement (10 août) ! Le 4K UHD/Blu-Ray tombera un peu plus tard 14 septembre 2021. Dans tous les cas, pas trop d’attente.

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action de Marvel Studios « Black Widow », Natasha Romanoff – alias Black Widow – affronte les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé surgit. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant de devenir un vengeur. Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha/Black Widow, Florence Pugh incarne Yelena, David Harbour incarne Alexei/The Red Guardian et Rachel Weisz est Melina. « Black Widow » – le premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel – est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige.

Fonctionnalités bonus « Black Widow » de Marvel Studios

Bêtises – Jetez un œil à quelques-uns des mésaventures amusantes sur le plateau avec les acteurs et l’équipe de « Black Widow ».

Scènes supprimées

Épicerie – Natasha se rend dans une épicerie pour préparer son voyage à travers la Norvège. Après un long trajet, elle arrive à destination : une mystérieuse caravane au milieu de nulle part.

Bike Chase – Poursuivies par des assaillants, Natasha et Yelena traversent la ville à toute allure pour échapper à leurs ennemis.

Gulag Fight – Alexei affronte plusieurs ennemis et est rapidement maîtrisé. Lorsque tout espoir semble perdu, Natasha se précipite pour prêter main-forte au combat.

Smile – Le protocole Taskmaster est activé dans un moment de tension, et un casque emblématique est dévoilé.

Come After Me – Le secrétaire Ross et Mason découvrent un message important laissé par Natasha.

Walk and Talk – Alexei et Melina ont un échange ludique. Le Taskmaster arrive et affronte Alexei.

Veuves en formation – Yelena et Alexei se réveillent en captivité. Melina remet les fioles de Taskmaster pendant que les veuves s’entraînent.

Kiss – Alexei et Melina se réunissent après l’action. Natasha pleure une disparition prématurée à la suite brutale.

Ohio – Natasha est témoin de la nature insouciante des banlieues de l’Ohio à travers les enfants du quartier.

Featurette d’introduction du cinéaste – La réalisatrice Cate Shortland présente le film et sa vision de celui-ci.

Sisters Gonna Work It Out Featurette – Regardez Scarlett et Florence s’entraîner, se battre et se lier pour devenir le duo de sœurs dans « Black Widow ». Écoutez les acteurs et l’équipe discuter des personnages, de la formation rigoureuse et de la création de la dynamique entre les deux redoutables frères et sœurs.

Allez grand si vous rentrez chez vous Featurette – Prenez du recul pour apprécier la taille et l’échelle du film solo de « Black Widow ». Tourné dans le monde entier, le film équilibre la famille et le drame avec une action époustouflante. Les acteurs et l’équipe révèlent les subtilités des cascades qui ont rendu le film si bourré d’action.