Les détails de la scène d’ouverture de la Ligue de justice de Zack Snyder révélés

L’arc de l’histoire « Death of Superman » qui a commencé dans les bandes dessinées a été adapté sur tous les supports disponibles pour DC Comics, des jeux vidéo aux dessins animés, en passant par l’action en direct. Batman contre Superman. Maintenant, dans une récente interview, Zack Snyder a confirmé que la scène d’ouverture de la coupe de son prochain réalisateur Ligue de justice montrera une fois de plus les circonstances entourant la mort de Superman aux mains de Doomsday, mais cette fois inclura également Lex Luthor, Steppenwolf et Cyborg. Voici comment Justice League de Zack Snyder sera ouvert au public sur HBO Max en mars.

« C’est le début du film. Vous voyez Superman… Nous traversons, c’est tout l’éclair, le genre d’éclair orange qui sort de Doomsday, vous savez, quand il est ‘YARGH!’ Il y avait aussi une sorte de problème de gravité, comme ces roches flottaient et toutes sortes de choses se passaient. Ensuite, nous voyons le, alors que nous entrons … C’est Superman là-bas alors que nous conduisons dans le, il tire le fragment d’os de la poitrine de Superman et il crie. «

«Maintenant, si vous remarquez aussi dans BvS il y a un cri très audible. Vous pouvez entendre c’est le cri de Superman maintenant. Le cri traverse… c’est Heroes Park… c’est le centre de confinement où se trouve Lex. Et puis vous voyez Lex communique avec Steppenwolf … Et puis voici Cyborg, il est dans son appartement et vous voyez le poussoir dans le placard et puis vous voyez un trophée de football. «

Cette méthode d’ouverture d’un film a également été utilisée par Zack Snyder pour Batman contre Superman, qui a débuté avec le combat final entre Superman et Zod de Homme d’acier, vu du point de vue de Bruce Wayne depuis le sol. Cette fois, la perspective supplémentaire sera du point de vue de Lex Luthor et de l’envahisseur extraterrestre Steppenwolf, qui prend vraisemblablement conscience que Superman est mort et que la Terre est donc mûre pour la conquête.

Le fait que Cyborg soit également inclus dans la scène d’ouverture confirme la déclaration précédente de Snyder selon laquelle le personnage, joué par Ray Fisher, est le « cœur et l’âme » du film. À l’heure actuelle, Cyborg est le super-héros avec le moins de temps d’écran dans le DCEU, donc j’espère que les fans pourront mieux comprendre le personnage après la sortie du Snyder Cut.

Outre les six héros principaux présentés dans les affiches, le film devrait également présenter Harry Lennix en tant que général Swanwick, alias le Martian Manhunter, et il y a depuis longtemps des rumeurs sur un camée de Green Lantern. Avec quatre heures d’exécution, le film devrait disposer de suffisamment de temps pour mettre en place la liste complète des super-héros DCEU que les fans attendent depuis longtemps.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars.

