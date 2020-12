Les détails de la nouvelle saison 3 de Cobra Kai expliquent le retour surprise d’un favori des fans de karaté

Alors qu’une génération de Le Karaté Kid les fans sont tombés amoureux du couple de Daniel LaRusso et Ali Mills du premier film de la franchise, une autre section de fans expédiera à jamais Daniel avec Kumiko, son amour de Le Karaté Kid Partie 2. Tamlyn Tomita, qui a joué Kumiko, est sur le point de reprendre le personnage pour la troisième saison de Cobra Kai. Dans une interview, Tomita a révélé ce que c’était que de retrouver Ralph Macchio après tant d’années.

Son rôle principal dans Le Karaté Kid Partie II était l’une des premières grandes pauses de Tomita. L’actrice a rappelé sa nervosité lors de l’audition pour le rôle et à quel point Macchio était humble et solidaire de son co-acteur moins expérimenté, bien qu’il soit déjà devenu une grande star après le succès de l’original. Le Karaté Kid.

«Je me souviens clairement comment j’ai été amené [for the movie] et combien tout le monde était merveilleux, mais particulièrement Ralph. Il a traversé le processus d’audition avec moi, pour assurer aux producteurs qu’il y avait de la chimie entre nous. Il était déjà une star au moment où je suis entré sur le plateau et c’était comme, « Euh, qu’est-ce que je fais? » Il s’est intéressé à m’aider et à me guider et à dire: « C’est juste très amusant, détends-toi. » Il n’a jamais mis de pression sur moi. Il ne s’est jamais plaint, il ne s’est jamais senti irrité ou impatient. Il savait que j’étais vert, je n’avais jamais joué auparavant, et il a vraiment, vraiment pris le temps de me montrer les ficelles du métier et de dire: « C’est ta marque. C’est ta lumière. » C’était juste une expérience joyeuse et merveilleuse. Donc, même si nous reprenions ces personnages 35 ans plus tard, j’avais toujours l’impression d’être cette fille de 21 ans qui pensait: « Oh mon Dieu, c’est Ralph Macchio! »