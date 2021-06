Les détails de la fin alternative de WandaVision mettant en vedette Doctor Strange révélés par l’écrivain

Le scénariste en chef de la célèbre série Disney + de Marvel WandaVision, Jac Schaeffer a révélé quelques détails concernant les plans pour une fin alternative mettant en vedette Benedict Cumberbatch Docteur étrange. Plutôt que la fin qui (SPOILERS) a montré Wanda isolée alors qu’elle essayait de maîtriser ses pouvoirs, WandaVision aurait plutôt conclu avec The Scarlet Witch et son nouveau copain Doctor Strange qui partent vers le coucher du soleil.

« Lorsque je suis arrivé à bord, le plan était qu’il y aurait, à la fin de la série, un transfert et que la participation du Dr Strange se résumerait essentiellement à une courte apparition. Les premiers contours avaient donc des versions différentes des deux. [Wanda and Doctor Strange] sorte de chevaucher vers le coucher du soleil ensemble. Et ça ne me semblait pas tout à fait correct. »