Les détails de la deuxième saison de Mare of Easttown sur HBO Max

Si vous passez en revue le meilleure série de l’année, il ne peut pas être exclu de la liste Jument d’Easttown. Cette fiction disponible sur HBO Max Il est devenu l’un des plus recommandés des 202 à la fois par les utilisateurs de la plateforme de streaming, ainsi que par les critiques spécialisés. C’est que ce n’était pas seulement son intrigue, mais aussi sa prestigieuse distribution dirigée par Kate Winslet. Mais… Y aura-t-il une deuxième saison ? Ici on vous dit !

Initialement, la production de HBO avait été lancée en avril sous la forme d’une mini-série dramatique et mystérieuse. Créé par Brad Ingelsby et dirigé par Craig Zobel, n’avait que sept épisodes. L’histoire s’est développée tout au long d’eux, a conduit Kate Winslet à remporter le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans une mini-série, tandis que Evan Peters et Julianne Nicholson ils ont obtenu respectivement la statuette du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un second rôle.

Pourquoi est-ce si recommandé ? Dans ses épisodes limités, il présente une intrigue captivante qui tourne autour de Mare Sheehan, une détective d’une petite ville de Pennsylvanie, qui doit enquêter sur un meurtre local alors que sa propre vie commence à s’effondrer. De cette façon, les abonnés au service ont commencé à insister pour voir de nouvelles saisons. Mais… est-ce possible étant donné qu’il s’agit d’une mini-série ?

Comme Kate Winslet l’a mentionné dans un dialogue avec The Guardian, les chances sont très élevées et l’équipe de production a déjà des idées sur ce qui pourrait arriver ensuite. « Je ne sais pas si je rejouerai un jour Mare. Mais si on faisait une deuxième saisonAlors sûrement, ces atrocités qui ont existé dans les forces de police au Royaume-Uni et aux États-Unis se retrouveront dans les histoires que nous racontons. Cent pour cent. Tu ne peux pas prétendre que ces choses ne sont pas arrivées« , Il expliqua.

L’actrice aussi producteur de la mini-série, il a assuré : «Nous devons utiliser nos voix au nom des personnes qui n’en ont pas. Cela m’importe maintenant d’une manière qui ne m’avait même pas traversé l’esprit quand j’avais 20 ans.”. Bien qu’aucune confirmation ne soit venue de la plateforme qui produit ce contenu, l’équipe travaille déjà sur la possibilité d’étendre Jument d’Easttown et arriver bientôt avec un deuxième versement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂