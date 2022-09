Les détails de Joker 2 souligneraient les différences avec le film original

in

Bandes dessinées DC

Joker 2 prend forme et au fil du temps, il commence à y avoir des versions concernant le film mettant en vedette Joaquin Phoenix.

©IMDBle Joker

Joker 2 C’est un travail d’imagination Todd Phillips et Scott Silver qu’ensemble, ils ont comploté l’intrigue suivante mettant en vedette Arthur Fleck, le personnage joué par joaquin phénix que dans le premier film a transformé le rejet d’une société apathique en la révolution que Gotham City avait latente. Une exploration aux recoins de l’esprit humain lorsqu’il vit enfermé dans la folie.

Tout semble indiquer que Joker 2 Ce sera plus gros que le premier volet de la franchise et cela répond, en premier lieu, au budget dont disposent les responsables du film. Le film original était un investissement de 50 millions de dollars qui a rapporté Warner Bros. un gain de plus de 1 milliard de cette monnaie. Pour la deuxième partie, l’étude va investir trois fois l’original : 150 millions de dollars.

Lady Gaga C’est le nom qui étonne le plus les nouveaux artistes qui rejoignent cette parcelle. D’autant plus si l’on considère qu’elle agira comme Harley Quinnun personnage qui gagnait du terrain dans la mythologie du joker depuis son introduction en Batman : la série animée. Plus? Il semble que la suite se verra à travers le personnage du chanteur comme le rapporte Podcast hebdomadaire sur la planète.

Une suite qui promet d’être plus grosse

Il semble que Harley Quinn voir ta relation avec jokerou plutôt, Arthur Fleck, comme s’il s’agissait d’une comédie musicale. Todd Phillips déjà avancé ce long métrage de son film donc on peut s’attendre à l’empreinte de Lady Gaga dans ces séquences musicales qui feront avancer une intrigue qui de spoilers on suppose que ça ne cessera pas d’être dérangeant si l’on tient compte du premier film de joker magistralement mettant en vedette joaquin phénix.

Un autre aspect qui différencierait Joker 2 de sa première tranche est que l’action se déroulerait entièrement dans le l’asile d’Arkham où le personnage principal entretiendrait des liens avec d’autres patients. En ce sens, la production a embauché les jeunes talents Jacob Lofland personnifier un patient de cet hôpital psychiatrique, bien qu’on ne sache pas encore s’il sera un personnage établi dans la mythologie de Homme chauve-souris ou quelqu’un de complètement nouveau.

le casting de Joker : Folie à deux a le retour de Zazie Beetz pour reprendre son rôle de Sophie Dumond du premier film, bien qu’il ne soit pas clair si elle continuera à être une illusion de l’esprit malade de Fleck ou de la réalité elle-même. En revanche, deux noms propres intéressants s’ajoutent à la suite, tels que Brendan Gleeson et Catherine Keener. Le film sortira ensuite 4 octobre 2024.

