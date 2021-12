Les descriptions des personnages de Matrix Resurrections continuent de retirer le rideau

Tandis que Les résurrections matricielles a passé très, très longtemps comme un grand mystère, ces dernières semaines ont vu plusieurs détails émerger en prévision de la sortie du film plus tard ce mois-ci, avec de nouvelles descriptions de personnages tirant encore plus le rideau sur la suite d’action de science-fiction. Bien que les descriptions permettent à de nombreuses questions intrigantes de rester sans réponse, elles offrent une meilleure compréhension de certains des joueurs, anciens et nouveaux, et de la façon dont ils prendront en compte notre retour dans le monde de La matrice.

Keanu Reeves reprend le double rôle de Thomas Anderson/Neo, « l’homme jadis sauvé de la Matrice pour devenir le sauveur de l’humanité, qui devra à nouveau choisir la voie à suivre ». Il sera rejoint par une Carrie Anne-Moss de retour, qui incarnera à nouveau « la guerrière emblématique Trinity… ou est-ce Tiffany, une femme de banlieue et mère de trois enfants avec un penchant pour les motos surpuissantes ? Comme le montrent les récentes bandes-annonces, Neo et Trinity sont bien plus qu’il n’y paraît, le couple étant à nouveau réuni pour se frayer un chemin vers la vérité.

Bonbon La star Yahya Abdul-Mateen II, quant à elle, « joue le sage et mondain Morpheus qui, comme toujours, sert de guide à Neo tout en remplissant son propre objectif dans un voyage très singulier de découverte de soi ». Alors que son rôle de Morpheus a maintenant été confirmé à plusieurs reprises, il reste à voir exactement pourquoi le chef de la résistance est si jeune. Poing de fer la star Jessica Henwick est aux côtés d’Abdul-Mateen, l’actrice jouant le rôle d’un pirate informatique nommé Bugs, décrit comme « le lapin blanc proverbial en mission pour découvrir celui qui s’est sacrifié pour l’humanité – et prêt à prendre tous les risques nécessaires à la recherche de la légende qu’elle idolâtre.

Plusieurs indices concernant Chasseur d’esprit et Hamilton Le rôle de la star Jonathan Groff a apparemment été confirmé dans la bande-annonce la plus récente, son mystérieux personnage étant introduit dans Les résurrections matricielles en tant que « partenaire d’affaires de Thomas Anderson, un type d’entreprise élégant et confiant avec un charme insouciant, un sourire désarmant et un œil sur les résultats – tout ce que M. Anderson n’est pas. » L’utilisation des mots « M. Anderson » pourrait être un cadeau…

Fille disparue et Comment j’ai rencontré votre mère La star Neil Patrick Harris rejoint l’emblématique franchise de science-fiction en tant que thérapeute de Thomas Anderson, qui a « travaillé en étroite collaboration avec son patient pour comprendre le sens de ses rêves et les distinguer de la réalité », avec Priyanka Chopra Jonas décrite comme jouant « un jeune femme avec une sagesse qui dément ses années et une capacité à voir la vérité, peu importe à quel point les eaux sont troubles. Une affiche récente a apparemment confirmé ce que beaucoup avaient soupçonné du rôle de Chopra dans The Matrix Resurrections, révélant qu’elle incarnera en effet une version plus ancienne de Sati, un personnage crucial introduit dans les années 2003. Les révolutions matricielles.

Enfin, Jada Pinkett Smith revient sous le nom de Niobe, « le général féroce qui s’est autrefois battu pour la survie de Sion et qui veille maintenant au bien-être de son peuple avec un feu familier dans les yeux, malgré un sentiment d’incrédulité et de suspicion au retour de Neo. » Nous avons eu notre premier aperçu de Niobe dans la bande-annonce récente, le personnage ayant vieilli, confirmant peut-être que beaucoup plus de temps s’est écoulé que ce que l’on nous laisse croire.

Heureusement, le public n’a pas à attendre trop longtemps pour voir comment toutes les pièces s’emboîtent, avec Les résurrections matricielles dont la sortie est prévue le 22 décembre. Ces descriptions ont été publiées avec la bande-annonce par Warner Bros. Pictures.





