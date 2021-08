Les derniers tests du télescope spatial James Webb sont terminés, il se prépare pour son lancement le 31 octobre

in

Après avoir terminé ses derniers tests, le télescope spatial James Webb est en cours de préparation pour le transport vers son site de lancement à Kourou, en Guyane française. Le lancement est prévu pour le 31 octobre de cette année.

Nasa déclaré qu’étant donné qu’il n’y a plus de tests à grande échelle à effectuer, les techniciens de salle blanche de Webb s’efforceront de s’assurer qu’il atteint sa rampe de lancement en toute sécurité. Il s’agit d’un changement radical par rapport à leur objectif précédent : démontrer que Webb peut survivre aux conditions difficiles de lancement et de travail en orbite.

L’observatoire spatial traversera le canal de Panama jusqu’à la Guyane française, située sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud. Il aura ensuite une «répétition générale» avant de se déployer sur la rampe de lancement deux jours avant le lancement. Le télescope sera lancé dans l’espace à bord de l’Ariana 5, l’un des lanceurs les plus fiables actuellement disponibles.

L’ESA déclare que Webb est une mission « phare » qui est un projet générationnel. Il a été construit sur l’héritage et les leçons que les scientifiques ont apprises de ses prédécesseurs comme Hubble.

Alors que le télescope Webb est transporté, le centre d’opérations de mission (MOC) de la machine au Space Telescope Science Institute (STScI) continuera de tester son réseau de communication complexe. Le télescope subira d’autres tests de pré-lancement.

Après un trajet de 26 minutes à bord du lanceur, le vaisseau spatial Webb s’en détachera et déploiera automatiquement son panneau solaire. Webb bénéficiera d’une période de mise en service de « six mois bien remplis ». Selon Espace.com, mesurant 13,2 mètres de long et 4,2 mètres de large, le télescope a à peu près la taille d’un gros camion semi-remorque. Il est équipé de pare-soleil complexes qui pourraient couvrir un court de tennis une fois déplié. Il déploiera ses pare-soleil quelques jours après son lancement, les instruments et le télescope commençant à se refroidir. L’engin mettra environ un mois pour atteindre sa destination.

Le télescope observera l’univers depuis le point de vue du point lagrangien 2 (L2), situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Le point L2 est l’un des cinq points autour de la Terre et du Soleil, où les forces gravitationnelles des deux corps célestes sont en équilibre. Cela permettra au vaisseau spatial de maintenir une position stable par rapport à la Terre.

Bill Ochs, chef de projet Webb pour la NASA Goddard, a fait remarquer qu’il ne pouvait s’empêcher de voir « les reflets des milliers d’individus qui ont consacré une si grande partie de leur vie à Webb, chaque fois que je regarde ce magnifique miroir en or ».

