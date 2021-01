Les derniers humains sur Terre: quand l’humanité est confrontée à sa propre (fausse) extinction

En 1818, lorsqu’une expédition dirigée par John Ross les fit faire le tour du fjord Inglefield, les Inughuit n’avaient pas vu d’autre être humain depuis des siècles. Descendants des peuples Thulé, ils sont arrivés au Groenland au XIIIe siècle et ont vécu un petit âge d’or jusqu’à ce que, vers le XVIIe siècle, le changement climatique les ait isolés du reste de l’humanité.

Une communauté de pas plus de 200 personnes et, comme dirait Javier Peláez, 500 ans de froid.

Cela faisait des Inughuit un peuple unique. Cependant, le contact avec l’extérieur les a rapidement modifiés. Quelques années après avoir rencontré Ross, les Inuits de l’île de Baffin ont établi un secteur d’activité stable et de nouvelles technologies ont introduit la vie des Inughuit. Knud Rasmussen a établi un poste de traite à Uummannaq en 1910 et a tenté de moderniser la société inughuit au cours des prochaines décennies.

Cependant, ce qui m’intéresse le plus dans l’histoire, c’est ce qui s’est passé avant Ross: les plus de cent ans de solitude dans le désert blanc. Parce que nous avons tous entendu des histoires de soldats japonais qui ne se sont pas rendus après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de naufragés perdus sur une pierre au milieu de la mer ou de personnes vivant dans des endroits si éloignés que leur contact avec le reste du monde est simplement anecdotique, mais il n’y a pas tellement de cas d’êtres humains qui pensaient être les derniers.

La fin du monde a toujours été un sujet littéraire permanent, du moins depuis que Platon nous a parlé des cataclysmes qui ont mis fin aux anciennes humanités. Mais c’était encore une application de l’idée de «l’éternel retour» que Nietzsche reconstruisit plusieurs siècles plus tard: l’humanité a disparuComme un arbre qui a perdu son feuillage en hiver refaire surface. L’idée de destruction permanente était, comme il l’a souligné Thomas Moynihan dans son «X-Risk: Comment l’humanité a découvert sa propre extinction», pratiquement impensable.

Moynihan a fait valoir que ce n’est qu’au cours des 200 dernières années que les humains ont pris conscience que la possibilité de leur propre extinction était réelle. Pas même les très riches (et très étranges) traditions chrétiennes messianiques judaïques et apocalyptiques imaginez un monde sans nous. Seul un long processus nous a permis de comprendre ce qu’étaient tous ces restes inexplicables et comment ils indiquaient, d’une manière ou d’une autre, qu’il n’y avait pas de «principe anthropique»: nous n’étions pas le résultat naturel de l’évolution de l’univers et, par conséquent, nous pourrions disparaître du face de la terre.

Cependant, dans un coin reculé du Groenland, la réalité – l’impossibilité de trouver plus d’humains, quelle que soit la distance parcourue dans n’importe quelle direction – a imposé l’idée de la fin du monde. Au début du 20e siècle, Rasmussen a tenté d’enregistrer l’impact anthropologique de cette idée, mais en moins de 100 ans, tout avait trop changé. Pas même l’écho de cette humanité qui croyait seule.

Dans ce sens, pré-Ross Inughuit sera toujours un grand mystère; cependant, ce qu’ils ont ressenti au cours de ces siècles d’isolement est quelque chose que nous ressentirons inévitablement à nouveau si nous décidons de coloniser l’espace.

Image | Damon sur route