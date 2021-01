Les derniers épisodes d’Alex Trebek sur "Péril!" À diffuser cette semaine

Le dernier épisode d’Alex Trebek sur « Jeopardy! » sera diffusé cette semaine.

Les cinq derniers épisodes de Péril! qui mettra en vedette le légendaire animateur de jeu télévisé Alex Trebek devrait être diffusé cette semaine sur NBC. Amanda Edwards / « 36 ans. Plus de 8 200 épisodes. D’innombrables souvenirs. Connectez-vous pour la dernière semaine d’émissions d’Alex », a publié dimanche la page Twitter de la série. La série n’a pas encore nommé d’hôte de remplacement à plein temps pour Trebek, mais en attendant, Péril! le champion Ken Jennings sera le premier hôte intérimaire à l’avenir. Trebek aurait prononcé un dernier discours lors de sa dernière apparition dans la série que vous ne voudrez pas manquer. L’animateur légendaire du jeu télévisé est décédé en novembre, à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas depuis mars 2019. Il a constamment mis les fans au courant de son état de santé tout au long de ses derniers mois. En juillet, il s’est entretenu avec le New York Times: Hier matin, ma femme est venue me voir et m’a dit: «Comment te sens-tu? Et j’ai dit: «J’ai envie de mourir». C’était si mauvais. Il arrive un moment où vous devez décider si vous voulez continuer avec une qualité de vie aussi médiocre ou si vous voulez simplement passer au niveau suivant. Cela ne me dérange pas du tout. «Jeopardy est attristé de partager qu’Alex Trebek est décédé paisiblement chez lui tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis», a annoncé un porte-parole de l’émission le 8 novembre. [Via]