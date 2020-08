Les dernières voitures électriques écrasées par Euro NCAP: de la voiture chinoise plus sûre que la Porsche Taycan à l’Audi e-tron

La pandémie a mis en évidence que l’industrie automobile est un secteur totalement mondial, que tout ce qui se passe dans un pays a des implications directes dans d’autres. Nous trouvons un exemple clair dans le Programme européen de crash test Euro NCAP, que cette année n’a pas pu effectuer de tests en raison de la fermeture de ses laboratoires, laissant de nouveaux modèles 100% électriques en préparation.

Cependant, nous avons pu voir des crash de véhicules électriques à batterie au cours de la dernière année; certains avec des qualités exceptionnelles, comme la Porsche Taycan ou l’Audi e-tron, et d’autres avec des grades inférieurs, comme la SEAT Mii et la Volkswagen up!.

Les tests reprendront cet été

Comme Euro NCAP l’a expliqué à Motorpasión, le retard dans le lancement de nombreux modèles pour 2020 et 2021 en raison de l’arrêt de la production a causé la carrosserie Je n’ai pas pu tester cette année:

“La fabrication automobile est une industrie totalement mondiale. Les véhicules assemblés en Europe, par exemple, peuvent utiliser des pièces produites en Chine, au Japon ou dans toute autre région industrialisée du monde. En conséquence, la pandémie de coronavirus a affecté l’industrie automobile avec plus de force que la plupart, affectant d’abord la Chine et l’Extrême-Orient, provoquant ensuite la fermeture de chaînes de montage en Europe puis l’interruption de la production en Amérique du Nord et du Sud », explique une porte-parole de l’agence à Motorpasión.

Ceci, logiquement, a paralysé l’activité d’Euro NCAP, qui a dû fermer ou sévèrement restreindre ses activités cette année. Alors que l’industrie accélère, les crash-tests reprendront cet été: “Les premiers résultats devraient être publiés au début de l’automne 2020”, précise l’institut.

Les dernières voitures électriques écrasées par Euro NCAP

Actuellement, des organisations comme Euro NCAP ou son équivalent américain, l’IIHS, n’effectuez pas de tests spéciaux sur les véhicules électriques qu’ils équipent des batteries ou des piles à combustible, comme cela a été le cas de Hyundai Nexo, que tous deux ont mis à l’épreuve avec une très bonne note.

Comme l’explique Euro NCAP, “en général, il ne traite pas les véhicules électriques différemment de tout autre véhicule évalué”, mais il garantit que les tests de ce type de voiture “seront effectués dans des laboratoires de crash dont le personnel est formé pour travailler avec véhicules à haute tension. “

Cela étant dit, les derniers crash tests ne reflètent pas le niveau de sécurité des batteries En cas de collision frontale ou latérale, il évalue la protection des occupants à l’intérieur de la voiture et de ses structures, entre autres.

SEAT Mii et Volkswagen up!: Deux frères qui partagent un score doux-amer

La Volkswagen e-up électrique! et la SEAT Mii jumelle a reçu trois étoiles Euro NCAP, la même note pour être structurellement identique.

Ainsi, les tests d’impact se sont terminés par un score de 81% en sécurité des occupants adultes, 83% en occupant enfant, un faible 46% de la sécurité des utilisateurs vulnérables de la route (piétons et cyclistes) et un faible 55% dans les systèmes d’assistance à la conduite.

Aiways U5: un “ made in China ” pénalisé pour sa conception

Le SUV électrique de la start-up chinoise Aiways, le Aiways U5, s’est terminée par un faible score de trois étoiles.

Avec 73% en sécurité des occupants adultes, 70% en occupant enfant, 45% en sécurité des usagers vulnérables de la route (piétons et cyclistes) et 55% en systèmes d’aide à la conduite, sa conception l’a pénalisé.

L’absence de capot actif et ses formes pointues signifiaient que la protection dans cette zone et celle des montants de pare-brise étaient jugées «médiocres».

MG ZS EV: meilleure note même que la Porsche Taycan

Le SUV électrique MG ZS EV, né sous l’égide de SAIC – le plus grand constructeur chinois qui a relancé la marque britannique historique MG (Morris Garages) -, a remporté les cinq étoiles du corps fin 2019.

Obtenu 90% en protection de sécurité pour les occupants adultes et 85% pour les passagers enfants, une note plus élevée dans les deux cas que celle de la Porsche Taycan (85% et 83% respectivement). De plus, dans les tests de largeur frontale complète, il a obtenu 7 points sur 8, ne suspendant qu’avec une qualification Faible dans le torse des occupants arrière.

Porsche Taycan et Tesla Model X: même lot et points forts

La première voiture zéro émission de la firme de Stuttgart, la Porsche Taycan, a obtenu les cinq étoiles avec un score de 85% en protection des adultes, 83% en protection de l’enfance, 73% en systèmes d’assistance standard et 70% en protection des piétons.

De son côté, le Tesla Model X s’est vu offrir un autre bain de star avec des points forts dans tous les domaines: 98% en protection adulte et 94% en systèmes d’assistance standard, le même chiffre que celui obtenu par son frère Model 3. La protection des mineurs est estimée à 81% et la protection des piétons à 72%.

Mercedes-Benz EQC, cinq autres étoiles

Le petit mais imposant SUV électrique de la marque star, le Mercedes-Benz EQC, est également passé par les laboratoires Euro NCAP l’année dernière et est sorti parmi les mieux notés. En poudre, oui.

Pour la protection de l’occupant adulte, la note était de 96% et de 90% pour l’occupant enfant. Sur une note légèrement inférieure, 75%, la sécurité des utilisateurs vulnérables et les systèmes d’assistance à la sécurité ont été notés.

Audi e-tron: un SUV électrique bien résolu

Le SUV électrique d’Audi, le Audi e-tron, a très bien performé en termes de sécurité des occupants adultes, avec un score de 91%. La catégorie des enfants occupants a pris 85%, suivie de 76% pour le Safety Assist et de 71% pour la protection des usagers vulnérables de la route.

Résultat: cinq étoiles.

Ces tests évaluent le risque potentiel de blessure pour un piéton à la tête, au bassin ou au haut et au bas des jambes et sont déterminés à partir de tests effectués sur les structures avant les plus importantes des véhicules, telles que capot et pare-brise, ainsi que le bord avant du capot et du pare-chocs.

Dans Motorpassion | Les voitures que j’adore en tant que mécanicien (car les réparer est un plaisir)