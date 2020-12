Les dernières séquences de la saison 3 de Cobra Kai révèlent la réunion de Big Karate Kid 2

La bande-annonce complète de la saison 3 de Cobra Kai vient de sortir, et avec cela vient la taquinerie des batailles à venir, à la fois émotionnelles et liées au karaté. Avec un aperçu de l’intrigue générale de la série à venir, la bande-annonce offre plusieurs surprises, dont un Karaté Kid Partie II retrouvailles, avec l’ennemi de Daniel Chozen Toguchi, et son amour, Kumiko, tous deux prêts à se joindre à la procédure.

La star de ‘The Karate Kid Part II’ Tamlyn Tomita raconte à EW comment elle en est venue à reprendre son rôle de Kumiko lors de la prochaine saison de #CobraKai. https://t.co/9HTlnI9yX3 – Divertissement hebdomadaire (@EW) 9 décembre 2020

Chozen et Kumiko seront à nouveau joués respectivement par Yuji Okumoto et Tamlyn Tomita, Daniel retournant à Okinawa afin de découvrir les origines du Miyagi-Do Karate et Cobra Kai. « Pour la saison 3, quelque chose que je peux taquiner, c’est que, bien que nous ayons beaucoup de nettoyage à faire en fonction des événements de la saison 2, certaines des histoires plongeront dans les origines de Miyagi-Do Karate et Cobra Kai, » Macchio a révélé plus tôt cette année. « Comme, les débuts de ces deux formes d’arts martiaux, et nous apprendrons des choses sur les deux que nous ne savions jamais. Et cela inclut LaRusso qui se rend à Okinawa, qui est une partie de la saison 3. »

La dernière fois que Daniel et Chozen se sont rencontrés, c’était dans un combat à mort en 1986. Se terminant avec Daniel sortant victorieux après une inspiration classique de M. Miyagi, Daniel serre le nez de son adversaire de manière ludique plutôt que de mettre fin à sa vie de manière brutale. Parce que Daniel n’est pas un psychopathe complet. Il ne fait aucun doute que Chozen a mijoté cette perte pendant toutes ces années et cherchera à nouveau à détruire Daniel avec ses poings et ses pieds. Attendez-vous à un rappel au nez qui klaxonne.

Bien sûr, Daniel a été obligé de combattre Chozen en premier lieu afin de préserver l’honneur de la belle et courageuse jeune danseuse, Kumiko, avec qui il établit des liens lors des événements de Le Karaté Kid Partie II. Selon l’actrice de retour Tamlyn Tomita, croiser le chemin de son amour perdu fournira une certaine clôture pour les personnages et les fans. « Je pense que cela répondra à beaucoup de questions, et les fans seront heureux de savoir où [the characters] se retrouvent et le genre de discussions qu’ils ont », a déclaré Tomita en discutant de son retour.« Je pense que les fans seront ravis. J’espère juste avec tout l’espoir dans mon cœur que nous avons tous fait du bon travail. «

Situé 34 ans après le premier Karate Kid film, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso. Selon le synopsis officiel de Netflix, Cobra Kai la saison 3 traitera des répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la deuxième saison. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel et Johnny doivent réévaluer leur propre implication dans les événements qui l’ont amené là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie pour leurs élèves.

Cobra Kai met en vedette Ralph Macchio dans le rôle de Daniel et William Zabka dans le rôle de Johnny ainsi que Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Vanessa Rubio, Peyton List et Martin Kove. Netflix sera présenté en première Cobra Kai saison 3 le 8 janvier 2021. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce sur la chaîne YouTube officielle de Netflix.

