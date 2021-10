Les dernières photos de téléviseurs d’entre nous partagées en ligne

HBO et PlayStation Productions ont partagé ensemble notre premier regard sur Pedro Pascal et Bella Ramsey dans Le dernier d’entre nous en septembre – bien que de dos plutôt que de face – mais depuis lors, des photos du décor et des acteurs ont commencé à apparaître en ligne au début du tournage de la série télévisée. Le dernier d’entre nous met à jour le compte Twitter suit des tournages à divers endroits au Canada, et cela a conduit à des images de Pedro Pascal déguisé en Joel sur Internet ainsi qu’à ce à quoi ressemblent certains des décors.

Tout d’abord est Le Mandalorien conduire Pascal dans sa tenue Joël. Comme nous n’avons vu l’acteur que de dos dans le single officiellement sorti, c’est notre meilleur aperçu de ce à quoi ressemblera Joel.

Pedro Pascal vient de traîner à la législature. pic.twitter.com/BHHxmTJMWz– Kristin Raworth (@KristinRaworth) 13 octobre 2021

L’équipe filme également sur le terrain de l’Assemblée législative de l’Alberta à Edmonton, comme on le voit ci-dessous :

Enfin, certains ont eu la chance de se rapprocher de l’ensemble, capturant des images de plus petits détails :

vous les gars pic.twitter.com/dVTHJhjamk— chy 🌈 (@chydjarin) 11 octobre 2021

Quelques photos plus étonnantes de l’ensemble de #Le dernier d’entre nous. ?? jefrosonic | Instagram pic.twitter.com/2hxuc6ulkF – Les dernières mises à jour d’entre nous (@TheLastofUsNews) 12 octobre 2021

Tandis que Le dernier d’entre nous La série télévisée n’a pas encore de date de sortie confirmée, nous savons que Gabriel Luna jouera Tommy et Merle Dandridge reprendra son rôle de Marlene. Nico Parker est Sarah et Tess sera jouée par Anna Torv.