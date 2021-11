Les dernières photos de Love and Thunder Set taquinent un flashback romantique du monde sombre pour Jane et Thor

Chris Hemsworth et Natalie Portman reflètent « l’amour » dans Thor : Amour et Tonnerre dans les dernières images du tournage de la suite du MCU. Montrant l’ex-couple lors d’une promenade romantique, se tenant la main et riant de leurs malheurs, Thor de Hemsworth et Jane Foster de Portman ressemblent à nouveau à ce qu’ils avaient dans le précédent épisode de Marvel. Thor: Le Monde des Ténèbres, suggérant qu’il s’agit d’un autre aperçu d’une séquence de flashback.

Nouvelles photos de Thor: Love and Thunder (Ils sont toujours dans leurs perruques TDW de l’autre jour) pic.twitter.com/2JJxalqwhV – Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) 1er novembre 2021

On ne sait pas actuellement ce que cette scène de flashback impliquera, mais elle pourrait combler les lacunes entre Thor: Le Monde des Ténèbres et Thor : Ragnarok, nous montrant ce qui s’est passé entre les deux et pourquoi ils ont décidé de rompre. Le quatrième à venir Thor titre du film, Amour et tonnerre, suggère certainement qu’il y aura beaucoup d’amour dans l’intrigue, et cela prendra probablement la forme du retour de Jane Foster, l’astrophysicienne se lançant également dans son propre voyage de super-héros.

Natalie Portman n’a pas hésité à donner un aperçu de ce à quoi ressemblera le retour de Foster dans Thor : Amour et Tonnerre. L’actrice avait précédemment commenté le retour de son personnage, confirmant qu’elle se déguiserait bien en The Mighty Thor, et que sa version du héros Marvel partagerait l’écran avec celui de Chris Hemsworth, plutôt que de prendre sa place. « Il y a toujours l’autre Thor – le Thor original », a révélé l’actrice. Portman a même depuis révélé qu’elle maniera le marteau convoité du dieu du tonnerre, Mjölnir, dans le film avec l’actrice proclamant fièrement: « Je le fais, je le fais », en réponse à la question de savoir si Foster peut s’approprier l’arme. .

Les photos précédentes nous ont également donné un aperçu flou du méchant de la pièce, Gorr the God Butcher de Christian Bale. Arborant une tête rasée et une peau argentée, le look de l’acteur s’inspire de plusieurs sources de Marvel, les fans étant ravis de voir l’acteur oscarisé rejoindre la franchise. Le rôle du personnage dans Thor : Amour et Tonnerre reste en grande partie un mystère, mais sur la base de son origine de bande dessinée, Gorr aura une vendetta contre Thor et le reste des dieux.

Né sur une planète sans nom et vivant chaque jour au bord de la famine, Gorr a appris à faire confiance aux dieux, mais ils n’ont jamais répondu à ses prières. Après avoir vécu une vie tragique remplie de mort et de lutte, Gorr a abandonné sa croyance dans les dieux, ce qui a conduit à son exil. En errant dans le désert près de la mort, Gorr a été témoin d’une paire de dieux se battant et, réalisant qu’ils existaient bel et bien, ils s’en fichaient, Gorr est devenu enragé. Se liant à l’épée du dieu noir et ainsi transformé en une masse amorphe de ténèbres vivantes, la haine de Gorr pour les dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace.

Réalisé par Taika Waititi et avec Tessa Thompson, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum et Vin Diesel aux côtés Chris Hemsworth, Natalie Portman et Christian Bale, Thor : Amour et Tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Thor: Amour et Tonnerre Actualités.

Sujets : Thor 4, Thor 2, Thor