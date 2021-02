Les dernières photos de Hawkeye montrent Hailee Steinfeld dans son costume complet de Kate Bishop

Hailee Steinfeld a été repérée en costume complet sur le tournage de la prochaine série Disney + de Marvel, Oeil de faucon. Debout contre un écran bleu, l’actrice est habillée comme une bande dessinée très précise Kate Bishop et fait ce qu’elle fait de mieux, tirer des flèches. Suite aux rumeurs en cours, le Bourdon star rejoindra l’univers cinématographique Marvel en tant que protégé de Hawkeye, la série devant sortir à la fin de 2021 dans le cadre de la phase quatre.

Hailee Steinfeld a été photographiée en train de tirer des flèches sur le tournage de « Hawkeye » – voir les nouvelles photos du plateau Marvel! https://t.co/viAksEPLTp – JustJared.com (@JustJared) 11 février 2021

Hailee Steinfeld a récemment discuté de son adhésion à la franchise Marvel, révélant qu’elle avait en effet été inscrite à Oeil de faucon pour un certain temps. « C’est incroyable, mon Dieu, de pouvoir enfin confirmer », a déclaré Steinfeld le mois dernier. « C’est un tel honneur, mon Dieu, de jouer ce rôle. Je suis tellement, tellement excité à ce sujet. C’était tellement merveilleux d’être de retour au travail, je me sens tellement reconnaissant. Ce fut une année très folle de ne pas savoir si ça allait arriver pendant un certain temps, donc je suis heureux d’être de retour au travail et de jouer ce personnage. Ça va être vraiment amusant. Je suis ravi que les gens le voient. Je suis ravi de le voir. «

JE CROIS EN LA SUPRÉMATIE DE KATE BISHOP pic.twitter.com/uNkJe3NbRY – Ren | SPOILERS WandaVision ᗢ (@wandasolsen) 11 février 2021

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur la direction du Oeil de faucon série, l’ajout de Steinfeld en tant que Kate Bishop confirme apparemment qu’au moins une partie de la série se concentrera sur la relation entre Bishop et sa relation avec Clint Barton AKA Hawkeye. Jeremy Renner reprendra le rôle qu’il a joué tout au long du MCU, le Avenger prenant Bishop sous son aile afin de transmettre l’héritage Hawkeye. Tout comme Barton, elle est une archer et une artiste martiale hautement qualifiée, et a depuis combattu aux côtés de Les Vengeurs avec les goûts de Cassie Lang, la fille de L’homme fourmi, les deux personnages endossant les rôles de super-héros de leurs prédécesseurs.

hailee steinfeld comme kate bishop sur le tournage de hawkeye via justjared pic.twitter.com/JTp6k6i8Ra – le meilleur de Kate Bishop (@bestkatebishop) 11 février 2021

La série semble également s’inspirer beaucoup de la série de bandes dessinées de Matt Fraction qui a commencé en 2012, qui comprend Clint Barton aux prises avec une perte auditive soudaine. Élément majeur de la série de 22 numéros de Fraction, Hawkeye perd son audition lors d’une bataille avec The Clown, le supervillain poignardant le héros aux deux oreilles avec ses propres flèches. L’enquête sur plusieurs images de plateau qui ont été révélées au cours des derniers mois montre que Renner porte ce qui ressemble à une petite prothèse auditive de l’oreille interne suggérant que Barton étant sourd fera partie intégrante de la série Disney +.

Oeil de faucon devrait être publié à la fin de 2021 ou au début de 2022 dans le cadre de la phase quatre du MCU. Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Alaqua Cox joueront également aux côtés de Steinfeld et Renner. La série n’est que l’une d’une pléthore de nouveaux spectacles Marvel qui devraient frapper Disney + dans un proche avenir, y compris Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki avec Tom Hiddleston et l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? séries. WandaVision est actuellement en streaming sur le service et a provoqué une tempête absolue grâce à son mystère central et à sa pléthore de surprises. Cela nous vient grâce à Juste Jared.

