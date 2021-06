Les dernières offres de vente PS Store près de 600 offres de mi-année PS5, PS4

le PlayStation Store la vente des offres de mi-année est arrivée, compensant la semaine creuse que Sony a prise il y a sept jours. Nous avons près de 600 offres et remises PS5, PS4 à parcourir, qui sont toutes en direct sur le PS Store jusqu’au 7 juillet 2021. Nous n’allons pas nous asseoir ici et vous dire que ce sont les meilleurs prix réductions que nous ayons jamais vues sur la vitrine numérique, mais restons-y quand même. Peut-être qu’il y a encore une bonne affaire ici ou deux.

Les propriétaires de PS5 peuvent acheter le récent Hood: Outlaws & Legends pour 19,99 €/23,99 €, Outriders tombe à 38,99 €/38,99 € et Saints Row The Third Remastered arrive à 13,99 €/15,99 €. Il y a aussi Crash Bandicoot 4: It’s About Time pour seulement 35,99 €/35,99 €, Mortal Kombat 11 est de 15,99 €/14,99 € et Puyo Puyo Tetris 2 est réduit à 20,99 €/23,99 €. Vous pouvez également envisager Mortal Shell: Enhanced Edition pour 16,24 € / 19,49 €.

D’un autre côté, les joueurs PS4 peuvent récupérer NieR Replicant pour 37,49 €/44,99 € (offre de la semaine jusqu’au 30 juin 2021). Ensuite, il y a Persona 5 Royal à son prix numérique le plus bas à ce jour de 22,49 € / 26,99 €, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III à un autre prix le plus bas de tous les temps de 24,99 € / 29,99 €, et Danganronpa V3: Killing Harmony tombe à 13,99 € /15,99 €. Ensuite, The Evil Within 2 est à 11,54 €/19,79 €, Alien: Isolation est à 5,99 € / 5,99 € et Knockout City à 13,49 € / 14,99 €. Sakuna: Of Rice and Ruin peut être acheté pour 24,49 € / 27,99 €, Fuser est un peu moins cher à 26,24 € / 29,99 € et Blacksad: Under the Skin tombe à son prix demandé le moins cher à ce jour de 8,74 € / 9,99 €.

Les vitrines régionales n’ont pas encore trié leurs pages de vente, alors pour l’instant, rendez-vous sur PS Prix pour la liste complète des offres. Nous mettrons à jour cet article une fois que ces pages de destination seront en ligne. Quels jeux PS5, PS4 allez-vous acheter ? Partagez votre butin dans les commentaires ci-dessous.