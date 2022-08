Les dernières nouveautés de Xiaomi sont des lunettes folles avec caméra, écran et traducteur en temps réel

in

La Xiaomi Mijia Glasses Camera est équipée d’un système de caméra à zoom hybride 15X et d’un petit écran micro OLED qui peut vous montrer du texte et des graphiques en réalité augmentée.

Xiaomi a, dans son vaste catalogue, une grande variété de vêtements tels que les bracelets intelligents Mi Band et Amazfit Band ou montres connectées Amazfit GTS et GTR.

Et bien voilà que le géant chinois vient de présenter, dans son pays natal, un nouveau wearable totalement différent des autres, puisque se concentre sur la réalité augmentée.

Il s’agit de des lunettes avec caméra, écran et traducteur en temps réel qui coûtent moins de 400 euros à changer.

Caméra Xiaomi Mijia Lunettes: toutes les informations

Les Xiaomi Mijia Glasses Camera sont des lunettes équipées d’un système de caméra composé de un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur télescopique de 8 mégapixels avec OIS (Optical Image Stabilization) et deux types de zoom, un optique 5x et un hybride 15x. Grâce à ces caméras, avec ces lunettes, vous pouvez prendre des photos de haute qualité de des objets ou des personnes qui se trouvent à une certaine distance de vous.

De plus, ces caméras ont une fonction de rembobinage qui prend en charge retenir les images que l’on voit à travers les lunettes pendant 10 secondes, même si vous ne prenez pas de photos. De cette façon, lorsque vous appuyez sur le bouton pour prendre une photo, vous pouvez revenir dans le passé, récupérer l’image de 10 secondes avant et l’enregistrer dans la mémoire de l’appareil.

Toutes les photos que vous prenez avec l’appareil photo Xiaomi Mijia Glasses vous pouvez envoyez-les sur votre mobile en utilisant l’application officiellemodifiez-les avec une série de filtres prédéfinis et partagez-les avec vos amis et votre famille.

Mais ce n’est pas tout car ce nouveau portable Xiaomi dispose également d’un écran micro OLED, avec une efficacité lumineuse de 60%, qui a la possibilité de vous montrer du texte et des graphiques en réalité augmentée. De cette façon, avec ces lunettes, vous pourrez traduire des textes en temps réel du chinois vers l’anglais et vice versa, car ces ils identifieront le texte grâce à leurs caméras et vous montreront leur traduction sur leur petit écran.

Pour garantir la confidentialité de la personne que vous photographiez, l’appareil photo Xiaomi Mijia Glasses a quelques Indicateurs LED sur sa face avant qui s’allument lorsque les lunettes prennent une photo ou enregistrent une vidéo.

Enfin, comme le reste des appareils intelligents de Xiaomi, la caméra de lunettes Mijia peut également être liée à l’application Mijia et ainsi effectuer une importation rapide des photos que vous avez prises sur votre mobilecréer un modèle pour les vidéos ou partager une photo ou une vidéo rapidement et facilement.

Appareil photo Xiaomi Mijia Glasses: disponibilité et prix

L’appareil photo Xiaomi Mijia Glasses sera disponible à l’achat en Chine via Youpin, la plateforme de financement participatif de la marque, le 3 août prochain pour un prix de 2 499 yuans, environ 360 euros pour changer.

Le gadget Xiaomi qui sera indispensable en été : il dispose d’une batterie d’une autonomie de 18 heures et coûte moins de 20 €

Après la période de financement participatif, ce nouveau gadget Xiaomi coûtera 2 699 yuans, environ 390 euros pour changer.

