Les dernières nouveautés de WhatsApp vous faciliteront la vie lors de la recherche d’anciens messages

in

WhatsApp va permettre de rechercher des messages par date précise : l’application teste déjà cette nouvelle fonction

Il est très probable que vous ayez déjà temps perdu fouiller dans vos chats WhatsApp pour trouver un ancien message, même s’il se souvient parfaitement de la date à laquelle vous l’avez reçu ou envoyé. Si cela vous est arrivé, vous serez heureux de savoir que WhatsApp travaille déjà sur une solution.

Comme indiqué dans WABetaInfo, l’une des dernières versions de WhatsApp inclut déjà la possibilité de rechercher des messages par date dans les chatsvous permettant ainsi trouver n’importe quel message d’une manière simple et rapide.

La recherche par date viendra sur les chats WhatsApp

Curieusement, ils sont déjà passés plus de deux ans depuis que les premiers signes sont apparus que WhatsApp travaillait sur cette fonctionnalité. Pour une raison quelconque, la société a décidé de suspendre son développement et ne l’a pas repris jusqu’à présent.

Grâce aux captures d’écran partagées par WABetaInfo, vous pouvez voir comment une nouvelle icône de calendrier sera ajoutée qui apparaîtra lors de l’accès à l’option « Rechercher » dans les chats WhatsApp.

En touchant cette icône, nous verrons un sélecteur de date qui donnera la possibilité d’aller directement au jour choisi, et de voir tous les messages envoyés et reçus à cette date.

Il s’agit d’une fonctionnalité extrêmement utile et pratique que d’autres applications de messagerie comme Telegram incluent depuis des années. Et, même si cela a pris plus de temps que prévu, il semble qu’il soit enfin prêt à atterrir sur les téléphones portables du monde entier.

Pour l’instant, le rechercher des messages par date dans WhatsApp Il n’est pas disponible pour les utilisateurs, bien qu’il soit prévu qu’il atteindra bientôt la version bêta de WhatsApp, avant de passer à la version stable de l’application. Nous devrons probablement attendre quelques semaines avant de pouvoir utiliser ce nouvel outil.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂