Les dernières modifications apportées à Tarkov rendent la tâche beaucoup plus difficile pour les débutants

Personne n’entre dans Battlestate Games Échapper à Tarkov et s’attendant à un moment facile.

Le gameplay en pseudo-monde ouvert oppose les joueurs les uns aux autres sur de grandes cartes avec plusieurs points d’intérêt dispersés, avec des changements d’altitude drastiques et des angles vifs offrant des moyens soudains d’expirer lorsque vous vous y attendez le moins.

Si vous êtes curieux de savoir à quel point votre cœur est fort, allez-y et démarrez-le.

Pourtant, même si personne ne s’attend à un moment nécessairement facile, il est juste de supposer que Jeux de Battlestate fait de son mieux pour s’assurer que le titre est équitable dans tous les domaines, la principale différence entre les comptes étant soit le montant qu’un utilisateur a payé pour son compte (offrant des avantages qui sont accordés à tout le monde) ou depuis combien de temps il travaille sur l’effacement actuel (ce qui signifie qu’ils ont beaucoup plus de ressources).

Le correctif le plus récent en contient plusieurs Échapper à Tarkov les joueurs sont frustrés, car il a déplacé le générateur d’énergie de niveau 1 dans les fournitures d’artisanat: il nécessite désormais une batterie de voiture, qui se vend sur le marché (déblocable uniquement une fois qu’un joueur atteint le niveau 10 en un seul coup) pour 250000 roubles.

@bstategames mis à jour certains des échanges d’objets de troc et de l’artisanat de cachette dans #EscapeFromTarkov . Nous compilons les changements maintenant et aurons un nouvel article d’ici ce soir! – Tarkov Professionnel (@TarkovProf) 11 janvier 2021

Ils sont également remarquablement rares sur toutes les cartes – les joueurs ont franchement une meilleure chance de pouvoir en acheter un sur le marché pour obtenir le pouvoir que de pouvoir échapper avec succès à un raid avec un, en particulier compte tenu de la façon dont les zones de butin sont très disputées. être.

Le nettoyage le plus récent a eu lieu le 24 décembre: Battlestate Games a effectivement augmenté le nivellement des cachettes des joueurs après qu’un nettoyage a déjà été en cours, ce qui signifie que les nouveaux joueurs sont maintenant dans un désavantage beaucoup plus obscène qu’ils ne l’étaient en jouant simplement contre des joueurs plus expérimentés. Et Échapper à Tarkov a une difficulté absolument monumentale à monter lorsque les joueurs se joignent pour la première fois, apprenant comment la mécanique des mouvements fonctionne et gérant le recul qui brise les poignets.

Certes, il est bien entendu que Échapper à Tarkov est en version bêta, et c’est très visible avec des plantages et des bugs observés à presque tous les raids – c’est écrasant de parvenir enfin à votre extrait, mais le jeu rencontre un bug et vous ne pouvez pas partir.

Les Scavs semblent également apparaître beaucoup moins, ce qui rend de nombreuses missions beaucoup plus difficiles tout en rendant les cartes un peu plus stagnantes, de nombreux joueurs déclarant que les Scavs supplémentaires sont tout simplement beaucoup trop gourmands en ressources pour Battlestate Games à maintenir à moins que ce ne soit beaucoup plus tard dans un raid.

Mais l’équilibrage, garantissant que les nouveaux joueurs peuvent au moins avoir une chance de trouver leur place, ne devrait pas être effectué à mi-parcours, car cela rend la courbe de difficulté encore plus intimidante pour les nouveaux joueurs.