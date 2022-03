Les dernières images de Morbius montrent que Jared Leto suce du sang et esquive des balles

Jared Leto, lauréat d’un Oscar, a du mal à contrôler ses envies dans les dernières images de la prochaine sortie Marvel de Sony, Morbius. Publié via réseaux sociauxle court clip montre le médecin devenu vampire de Leto participant à toutes sortes de succion de sang et d’esquive de balles alors qu’il lutte pour accepter ses nouveaux pouvoirs et lutte pour combattre le monstre à l’intérieur.

Morbius présentera l’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel en tant que Maison Gucci et Dallas Buyers Club la star Jared Leto se transforme en l’énigmatique anti-héros Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes subissant le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui d’abord semble être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal, transformant le bon docteur en monstre conflictuel.

La vie et Enfant 44 le réalisateur Daniel Espinosa dirigera Morbius, qui met en vedette un casting de stars dirigé par Jared Leto en tant que scientifique souffrant d’une maladie sanguine rare dont les tentatives de guérison l’affligent d’une forme de vampirisme. Émergeant avec toutes les forces et aucune des faiblesses associées à la créature légendaire, à l’exception de la soif, bien sûr, Morbius a commencé sa vie dans les pages de Marvel Comics en tant que Homme araignée méchant avant de se transformer en plus d’un anti-héros.

Docteur Who L’acteur Matt Smith joue aux côtés de Leto dans le rôle de Milo, un ami de Morbius qui souffre de la même maladie du sang. Le reste de la distribution de soutien est composé d’Adria Arjona dans le rôle de Martine Bancroft; Jared Harris dans le rôle de Nicholas, mentor et figure paternelle de Morbius et Milo; et Al Madrigal dans le rôle d’Alberto Rodriguez avec Tyrese Gibson dans le rôle de Simon Stroud, une paire d’agents du FBI à la recherche de Morbius.

Fait intéressant, Michael Keaton reprend son rôle d’Adrian Toomes AKA The Vulture from the Marvel Cinematic Universe, ce qui pose la question …

Comment Morbius s’intègre-t-il exactement dans les différents univers partagés ?





Sortie de Sony Pictures

Depuis la première bande-annonce de Morbius est sorti, les fans se sont demandé comment exactement la dernière incursion de Sony dans le monde de Homme araignée et Marvel s’intégrera dans tous les univers partagés qui sont actuellement affichés sur grand écran. Curieusement, les images ont jusqu’à présent inclus des allusions à toutes sortes d’univers partagés, y compris L’incroyable homme-araignéel’univers cinématographique Marvel, celui de Sam Raimi Homme araignée franchise et, bien sûr, les projets Sony Spider-Man Universe tels que Venin.

Ces indices ont amené certains à se demander même si Morbius se lancera dans une aventure à travers les nombreux multivers du film. Bien que cela soit peu probable, il semble que Morbius sera utilisé pour rassembler lentement tous les fragments de Spider-Man, le rôle de Michael Keaton en tant que vautour suggérant peut-être même que Sony finira par faire le Six sinistres film qu’ils ont tenté de porter sur les écrans pendant si longtemps.

Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour voir comment Morbius s’inscrit dans l’univers partagé, le film devant sortir aux États-Unis le 1er avril 2022.





