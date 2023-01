Les dernières affiches de personnages de Infinity Pool taquinent plus de terreur de Mia Goth et Alexander Skarsgard

Les premières affiches officielles des personnages de Brandon Cronenberg Piscine à débordement sont ici, donnant au public un tout nouvel aperçu du prochain film d’horreur corporelle. Les affiches se concentrent sur les trois pistes, Alexandre SkarsgårdCléopâtre Coleman et Mia Goth. Chaque portrait est assez différent, Skarsgård ayant l’air enragé alors que du sang marque le côté de son visage. Ce à quoi il réagit est encore inconnu, cependant, le public peut supposer que ce sera assez horrible. La première affiche de personnage pour Piscine à débordement peut être trouvé ci-dessous.





D’un autre côté, Goth lui donne son look signature de reine des cris alors que ses yeux sont grands ouverts, peut-être avec excitation. Son personnage semble être très mémorable d’après la première bande-annonce, car le perle l’actrice donnera sans aucun doute une autre excellente performance dans Piscine à débordement. Cleopatra Coleman est le dernier membre de la distribution à recevoir une affiche, avec un regard inquiet et effrayé sur son visage. Bien sûr, les fans ne sauront pas exactement à quoi les affiches font référence jusqu’à ce que Piscine à débordement Libération. Cependant, avec un réalisateur comme Brandon Cronenberg, le fils du célèbre cinéaste David Cronenberg, tout est possible. Les affiches des personnages de Coleman et Goth sont présentées ci-dessous.

Enfin, l’affiche de Cronenberg partage un peu l’horreur corporelle à laquelle les fans s’attendent lorsqu’ils regardent le film. Un visage défiguré est au centre du dernier look, ce qui peut terrifier le public juste assez pour voir le film par lui-même. L’affiche de Cronenberg se trouve ci-dessous.

Le synopsis officiel de Piscine à débordement lit:

« Pendant leur séjour dans une station balnéaire isolée, James (Alexander Skarsgård) et Em (Cleopatra Coleman) profitent de vacances parfaites sur des plages immaculées, un personnel exceptionnel et profitent du soleil. Mais guidés par la séduisante et mystérieuse Gabi (Mia Goth) , ils s’aventurent à l’extérieur du complexe et se retrouvent dans une culture remplie de violence, d’hédonisme et d’horreurs indescriptibles. Un accident tragique les expose à une politique de tolérance zéro en matière de criminalité : soit vous serez exécuté, soit, si vous êtes riche assez pour se le permettre, vous pouvez vous regarder mourir à la place. »

Piscine à débordement devrait recevoir une première mondiale au Festival du film de Sundance 2023 le 22 janvier avant la sortie aux États-Unis la semaine suivante le 27 janvier.





Mia Goth est au sommet du genre horreur

Mia Goth est l’une des reines du cri les plus reconnues qui travaillent aujourd’hui, apparaissant dans d’innombrables films d’horreur au cours des dernières années. En 2016, l’actrice a joué dans Une cure de bien-être aux côtés de Dane DeHaan et Jason Isaacs. Le film suit un jeune cadre ambitieux envoyé pour récupérer le PDG de son entreprise dans un « centre de bien-être » idyllique mais mystérieux, qui est tout sauf sûr.

De plus, elle a joué dans Os à moelle et Suspiria; cependant, l’actrice est devenue la reine du cri avec sa performance dans X. Le film Ti West a vu Goth aux côtés de Jenna Ortega, Brittany Snow et Kid Cudi, recevant des critiques élogieuses qui louaient la performance de Goth. Elle reviendrait pour le deuxième volet de la nouvelle franchise avec la préquelle perle et retrouvera West une fois de plus pour MaXXXineune suite à X. Le public espère une performance tout aussi emblématique dans Piscine à débordement lorsque le film sortira en salles le 27 janvier.