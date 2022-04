Les dernières affiches de Doctor Strange 2 taquinent la folie, les variantes, les héros et les méchants

Une foule de nouvelles affiches taquinent le chaos multiversel et les multiples variantes à venir dans la suite Marvel du mois prochain, Doctor Strange dans le multivers de la folie. Dirigé par Benedict Cumberbatch en tant que maître des arts mystiques, le dernier opus de l’univers cinématographique Marvel libérera davantage le multivers, alors que Doctor Strange rencontrera de nouveaux alliés et ennemis. Certains lui ressemblent beaucoup…





Cette dernière dans la lignée des affiches officielles publiées par Marvel Studios place Wanda AKA The Scarlet Witch de Doctor Strange et Elizabeth Olsen au centre de l’action, cette dernière ressemblant de plus en plus au méchant de la pièce. Un teaser récent a ajouté de l’huile sur ce feu particulier, révélant que Doctor Strange dans le multivers de la folie aura des liens étroits avec la série Disney+, WandaVisionet montrant Wanda tentant de retrouver ses deux fils.

A côté de ce one-piece, une paire d’affiches pour les sorties Dolby et IMAX de Doctor Strange dans le multivers de la folie a également été dévoilé. Les deux ont de nouveau mis en lumière Strange et Wanda, avec l’affiche Dolby montrant une silhouette inquiétante de la sorcière écarlate s’approchant lentement d’un docteur Strange brisé. Alors, c’est Wanda comme le méchant l’a confirmé alors?





Enfin, nous avons une paire d’affiches aux teintes rouges offrant un autre regard sur les différentes variantes de Doctor Strange, notamment Defender Strange et Strange Supreme.





Suite aux événements de WandaVision, Loki, et Spider-Man : Pas de retour à la maison, Doctor Strange dans le multivers de la folie voit Stephen Strange plonger toujours plus profondément dans les mystères du multivers. Maintenant qu’Iron Man et Captain America ne sont plus, on s’attend à ce que le docteur Strange intervienne. Mais les choses tournent vite mal après avoir utilisé sa magie pour manipuler le temps et l’espace, ouvrant la porte au multivers. Strange demande l’aide de son allié Wong, le Sorcier Suprême, et de la Sorcière Écarlate la plus puissante des Vengeurs, Wanda, pour restaurer un monde où tout change. Mais une terrible menace plane sur l’humanité et l’univers entier qui ne peut plus être fait par leur seul pouvoir. Encore plus surprenant, le plus grand danger de l’univers ressemble exactement à Docteur Strange…





Doctor Strange dans le multivers de la folie mettra en vedette plusieurs anciens et nouveaux visages





Le 28e volet de l’univers cinématographique Marvel, Doctor Strange dans le multivers de la folie est dirigé par Evil Dead et Spiderman 2 cinéaste Sam Raimi d’après un scénario écrit par Jade Halley Bartlett et Michael Waldron. La suite voit Benedict Cumberbatch reprendre le rôle de Stephen Strange, aux côtés de Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Karl Mordo, Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff / The Scarlet Witch, Benedict Wong dans le rôle de Wong et Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer.

La suite présentera également Xochitl Gomez dans le rôle d’America Chavez, un adolescent qui possède la capacité d’ouvrir des portes entre les dimensions et devrait présenter beaucoup plus de camées qui plairont à la foule.

Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022.









