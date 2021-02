Les demoiselles d’honneur sont presque devenues super sombres avec un bâillon de cadavre

En ce qui concerne les comédies dirigées par des femmes, peu sont aussi emblématiques que 2011 Demoiselles d’honneur. Non seulement le film a été un succès critique et financier, mais il a fait de Kristen Wiig une femme de premier plan et a placé Melissa McCarthy sur la carte de la comédie. Dans une interview avec le New York Times, Wiig a révélé que le film présentait presque une scène super sombre impliquant un cadavre sans surveillance.

« Quand nous courions partout pour trouver Lillian [the bride, played by Maya Rudolph], nous allions trouver une femme allongée sur le sol. Nous nous disons: «C’est Lillian – elle est morte! Et puis nous nous sommes dit: ‘Oh attendez – ce n’est pas Lillian.’ Et puis nous continuons à courir. «

La scène était censée se dérouler vers la fin du film lorsque Lillian va AWOL, et c’est au personnage de Wiig, Annie, de réparer les choses avec son ennemie Helen, interprétée par Rose Byrne, afin qu’ils puissent combiner leurs forces pour trouver Lillian. La scène agit comme le moment où les deux personnages réparent enfin les clôtures en se concentrant sur leur amour mutuel pour Lillian, il est donc compréhensible que la partie de la scène impliquant un cadavre ait été supprimée car cela aurait pris un moment chaleureux dans un moment inattendu. endroit sombre.

Compte tenu du succès de Demoiselles d’honneur, il y a depuis longtemps des demandes pour une suite. Paul Feig, qui a réalisé le long métrage, a évoqué la possibilité l’année dernière, expliquant ce qui rend le film original si relatable.

«Tout le monde pense qu’ils veulent une suite de demoiselles d’honneur, et ça pourrait être amusant, mais je dois toujours dire ceci. Les oeuvres de ‘Bridesmaids’ – vous vous souvenez de toutes les comédies, c’était génial, mais la raison pour laquelle ce film a fonctionné est parce qu’il s’agissait Le personnage de Kristen Wiig, qui était une personne très confiante avant le début du film, qui a ce crash total parce que sa boulangerie fait faillite et que tout s’écroule dans sa vie. Nous la rencontrons donc et elle est un désastre. Elle essaie désespérément de s’accrocher cette seule chose, qui est son amitié avec le personnage de Maya Rudolph, et qui la mène à travers le feu. «

Comme le souligne Feig, le principal attrait de Demoiselles d’honneur était en train de regarder Kristen Wiig alors qu’Annie essaie d’ignorer sa propre vie personnelle en ruine pour offrir à sa meilleure amie Lillian une douche nuptiale mémorable. Selon Feig, une suite aurait besoin de frapper des rythmes émotionnels similaires, au lieu de simplement enchaîner une série de hi-jinks loufoques.

«Pour faire une suite, je pense que vous allez simplement devoir avoir un mariage amusant. Et j’ai vu ces films un million de fois et certains d’entre eux sont bons et certains sont comme, d’accord, peu importe. C’est évidemment Jusqu’à Kristen, elle est la gardienne des clés à ce sujet, mais il faudrait que ce soit quelque chose que vous puissiez à nouveau vous engager émotionnellement et pas simplement dire: « C’est le mariage fou de Megan aux Bahamas! » et toutes sortes de hijinks se produisent. Cela pourrait être drôle, mais je pense juste que vous avez besoin de plus pour qu’un film soit génial. «

Les remarques de Kristen Wiig nous parviennent depuis le New York Times. Alors que les remarques de Paul Feig sont de Collider.

