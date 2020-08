Les démocrates d’université s’excusent pour la campagne de dénigrement anti-gay

Un groupe démocrate d’université s’est excusé auprès du candidat à la primaire Alex Morse pour son rôle dans la perpétration d’une prétendue campagne de dénigrement homophobe contre lui.

Morse, un challenger progressiste espérant renverser le membre du Congrès démocrate de centre-gauche Richard Neal, a été confronté à un scandale plus tôt ce mois-ci (7 août) lorsque trois groupes démocrates du Collège l’ont accusé d’avoir indûment entretenu des relations sexuelles via Grindr et Tinder avec des étudiants “ aussi jeunes que 18 ans ».

L’homme de 31 ans – qui était auparavant conférencier invité à l’Université du Massachusetts à Amherst – affirme qu’il n’a eu que des relations sexuelles consensuelles et qu’il n’a jamais eu de relations sexuelles avec aucun étudiant auquel il enseigne. Aucun accusateur ne s’est manifesté pour prétendre le contraire.

Les revendications contre Morse se sont rapidement révélées lorsque la sortie de gauche L’interception publié des journaux de discussion divulgués qui semblent montrer que certains membres démocrates du Collège et «Neal stans» autoproclamés passent des mois à discuter des plans de diffamation de Morse afin de gagner la faveur de Neal – avec qui ils espéraient obtenir des stages.

Des révélations ultérieures ont également impliqué des personnalités démocrates du Massachusetts, accusées d’avoir aidé les étudiants à produire une lettre divulguée qui détaillait d’abord les allégations contre Morse.

Les démocrates des collèges sont «profondément désolés» pour leurs frottis.

À la suite du scandale, les dirigeants du conseil exécutif de l’UMass Amherst Democrats ont présenté des excuses pour avoir signé la lettre, tout en niant la connaissance de toute collusion.

Les excuses, que Morse a partagées avec le Gazette quotidienne du Hampshire, déclare: «Nous voulons vous dire que nous sommes profondément désolés pour la détresse que la réaction du public à la lettre a dû vous causer.

«Nous n’avions pas l’intention de rendre public le contenu de la lettre. Cependant, nous aurions dû réaliser que le langage de la lettre était imprudent et jouait dans les stéréotypes homophobes qui ont été utilisés pour opprimer les hommes gais en politique.

«Nous comprenons qu’aucune de nos excuses ne peut compenser les attaques homophobes que vous avez subies à la suite de nos actions; néanmoins, nous souhaitons nous excuser. Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans votre campagne. »

Le groupe a souligné que «la majorité des membres de notre conseil d’administration a accepté de signer de bonne foi» et qu’il était «aveuglé par les allégations de collusion», insistant sur «aucun de nous [were] au courant de ces conversations avant leur publication ».

Dans une lettre à ses membres, les dirigeants démocrates de l’UMass Amherst ont ajouté: «Nous sommes profondément désolés qu’Alex Morse ait été confronté à des attaques homophobes à la suite de nos actions et que notre décision ait eu un impact négatif sur la communauté LGBT +, y compris nos propres membres. Nous souhaitons à Alex Morse la meilleure des chances dans sa campagne et sa carrière politique.

Des groupes ténébreux ciblent toujours Alex Morse avant les primaires de septembre.

Malgré le démantèlement des allégations contre Morse, les opposants ont continué à en tirer parti.

Voici l’annonce qu’ils ont envoyée aux stations avec les phrases de conclusion: «Maintenant, Alex Morse admet avoir eu des relations sexuelles avec des étudiants – même lorsqu’il était professeur d’université. Alex Morse, jugement terrible, nous n’avons pas besoin au Congrès. https://t.co/GcTSzmXBzV pic.twitter.com/6KyGT8p2Xw – Daniel Marans (@danielmarans) 29 août 2020

À quelques jours de la primaire, une publicité télévisée diffusée par un groupe se faisant appeler «American Working Families» déclare: «Maintenant, Alex Morse admet avoir eu des relations sexuelles avec des étudiants – même lorsqu’il était professeur d’université. Alex Morse, jugement terrible, nous n’avons pas besoin au Congrès.

Pendant ce temps, le LGBT + Victory Fund a rapporté des sondages push dans le district, les destinataires “ont demandé s’ils soutiendraient toujours Morse s’il avait envoyé des courriels sexuellement explicites à des étudiants d’âge universitaire.”

Le groupe énigmatique ‘A Case for Women’ basé au Texas a également «lancé une campagne Facebook payante accusant Morse d’être ‘prédateur’ et a exhorté les gens à les contacter avec des accusations contre Morse», a déclaré Victory Fund.

Le principal adversaire de Morse, Richard Neal, a nié toute implication dans les attaques.

Dans une interview avec jacobin, Morse a déclaré à propos des attaques: «Je pense que c’est incroyablement dangereux pour notre démocratie, et que cela a un effet dissuasif pour les jeunes, les homosexuels, les célibataires, nous disant essentiellement que nous ne pouvons pas ou ne devrions pas nous présenter aux élections.

«Je pense que c’est assez dégoûtant et triste que même dans ce que les gens considèrent comme le Massachusetts libéral de gauche, les démocrates de l’establishment et les gens qui bénéficient du statu quo ne reculeront presque devant rien pour conserver le pouvoir. C’est exactement ce que les gens détestent en politique, et c’est pourquoi les gens ne participent pas et ne se présentent pas aux élections.

«Je suis reconnaissant que les informations et les preuves de la coordination aient été rendues publiques si peu de temps après les allégations initiales. Mais je pense que c’est certainement une leçon pour toutes les personnes impliquées dans ce processus sur la façon d’examiner ces types de problèmes.