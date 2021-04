Les demi-sœurs maléfiques de Cendrillon reçoivent un film d’action en direct de Disney de la part de l’équipe Barb & Star

Un film Disney en direct sur les demi-sœurs diaboliques de Cendrillon est en préparation de Kristen Wiig et Annie Mumolo, la paire derrière le film comique de cette année Barb et Star vont à Vista Del Mar. Wiig et Mumolo sont à bord pour rédiger le scénario, mais comme le projet en est aux tout premiers stades de développement, on ne sait pas s’ils seront également en vedette, comme ce fut le cas avec leur collaboration précédente.

Le film Evil Stepsisters de Cendrillon est décrit comme «une comédie musicale de conte de fées qui réinvente le Cendrillon classique du point de vue de ses infâmes demi-sœurs maléfiques. De leur petite enfance au mariage de leur demi-soeur universellement aimée et au-delà, nous suivons Anastasia et Drizella Tremaine alors qu’elles luttent pour faire respecter l’héritage de leur famille. «

Ensemble, Wiig et Mumolo ont été nominés pour l’Oscar du meilleur scénario original pour avoir écrit la comédie de 2011 Demoiselles d’honneur. Alors que Wiig avait un rôle principal dans le film, Mumolo a également été présenté dans un camée en tant que femme nerveuse dans un avion. Dans la comédie à la tête de Josh Greenbaum Barb et Star vont à Vista Del Mar, qui a été publié par Lionsgate en février, les deux scénaristes ont exercé une double fonction en tant que stars principales du film. Les critiques étaient pour la plupart positives, les critiques louant la chimie entre Wiig et Mumolo.

Pendant ce temps, Kristen Wiig a également joué aux côtés de Gal Gadot dans le rôle de Cheeta dans le film de super-héros de l’année dernière Wonder Woman: 1984. L’ancien Saturday Night Live et Le spectacle Joe Schmo star devrait également commencer à travailler cet été sur MacGruber 2, une suite du film avec Will Forte, qui sera diffusé sur le service de streaming Peacock de NBCUniversal. Wiig reviendra également en tant que Lucy Wilde dans le prochain Un moi méprisable film.

En plus de Barb et Star vont à Vista Del Mar, Annie Mumolo est également connue pour ses rôles dans les films Mauvaises mamans, Le patron, et Regarde qui tue. Plus récemment, elle a eu des rôles importants dans les émissions de télévision Transparent, Dame Dynamite et Meurtres à Mapleworth. Elle devrait également apparaître dans la prochaine comédie Queenpins aux côtés de Kristen Bell, Vince Vaughn, Joel McHale et Kirby Howell-Baptiste.

La nouvelle des demi-sœurs maléfiques de Cendrillon obtenant leur propre film fait partie d’un plan plus vaste de Disney visant à se plonger dans les histoires de leurs antagonistes les plus célèbres. Emma Stone devrait jouer le rôle de 101 Dalmations méchant Cruella de Vil dans le film d’action en direct Cruella, qui devrait être publié en mai. Aussi dans les travaux à Disney + est Gaston et LeFou, une série télévisée préquelle suivant Luke Evans et Josh Gadd reprenant leurs rôles du live-action La belle et la Bête refaire.

On ne sait pas à ce moment-là quand le Demi-soeurs maléfiques de Cendrillon la production du film commencera, ou si le film est destiné à sortir en salles ou sur Disney +. Il y a beaucoup d’excitation autour d’Emma Stone Cruella film, mais il reste à voir si ces personnages seront capables de susciter ces mêmes niveaux d’anticipation. Dans tous les cas, nous sommes sur le point de voir beaucoup plus de méchants de Disney à l’avenir. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

