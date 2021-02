Les délais de grâce du Brexit doivent être prolongés pour garantir que les approvisionnements atteignent les supermarchés d’Irlande du Nord, selon Gove

Les délais de grâce pour les nouvelles règles du Brexit devraient être prolongés pour donner aux entreprises plus de temps pour s’adapter, a déclaré mardi le ministre britannique du Cabinet Michael Gove, à la suite de retards sur les marchandises entrant en Irlande du Nord en raison des contrôles aux frontières.

«Nous devons nous assurer que les délais de grâce sont prolongés afin que les supermarchés puissent continuer à fournir aux consommateurs les produits dont ils ont besoin». Gove a déclaré aux députés, ajoutant qu’il n’appellerait pas la perturbation des importations «Problèmes de démarrage», comme l’avait fait le Premier ministre Boris Johnson.

Les commentaires de Gove interviennent alors que de nombreux produits frais en provenance du Royaume-Uni sont actuellement en retard dans les rayons des supermarchés d’Irlande du Nord en raison de la complexité de la nouvelle paperasse et des contrôles aux frontières dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE.

De nouvelles règles commerciales régissant la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021, mais un certain nombre de périodes de grâce allant jusqu’à six mois ont également été établies pour donner aux entreprises le temps de s’habituer aux nouvelles règles.

La première période de grâce expire à la fin du mois de mars, mais de nombreuses entreprises britanniques ont déjà averti le gouvernement que «Intervention urgente» est nécessaire pour garantir que les chaînes d’approvisionnement ne sont pas interrompues après ce point.

Dans une lettre ouverte à Gove, les PDG des principales chaînes de supermarchés du Royaume-Uni ont appelé le mois dernier le Royaume-Uni et l’UE à renégocier les règles douanières pour l’Irlande du Nord après que les retards aux frontières aient entraîné une pénurie d’approvisionnement pour de nombreux produits ménagers.

Gove a dit à l’époque que le gouvernement « préciser » à l’UE quelles seraient les conséquences si les supermarchés n’étaient pas en mesure de commercer correctement en Irlande du Nord après le 31 mars.

Une partie des problèmes aux frontières a été causée par la paperasse que l’UE exige pour les produits d’origine animale, comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers entrant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne.

Ces marchandises sont soumises à des contrôles sanitaires et phytosanitaires et les fournisseurs sont tenus d’obtenir un certificat sanitaire d’exportation (EHC), un document signé par un vétérinaire ou un autre expert.

Le «protocole d’Irlande du Nord» place effectivement une frontière dans la mer d’Irlande entre la Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie du marché unique de l’UE, et l’Irlande du Nord, qui reste actuellement dans le marché unique.

Mardi, l’UE a retiré son personnel des ports nord-irlandais de Larne et de Belfast, invoquant des problèmes de sécurité, suite au comportement menaçant de personnes opposées au protocole et à une frontière avec la mer d’Irlande.

Le ministère de l’Agriculture d’Irlande du Nord avait déjà imposé une suspension temporaire de l’inspection des produits d’origine animale dans les deux ports après une «Recrudescence de comportements sinistres et menaçants ces dernières semaines.»

